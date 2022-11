Mercato Napoli: Lozano, Ed i possibili eredi

In casa Napoli si prova a consolidare il presente per costruire il futuro. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con l’appoggio del presidente Aurelio De Laurentiis, ha già avviato le trattative con alcuni calciatori per il rinnovo dei contratti. Per alcuni, però, non va esclusa, la prossima estate, una possibile cessione. In particolare, anche se è molto presto, sui vari giornali si parla di un addio di Hirving Lozano. Il motivo riguarda le dichiarazioni del messicano di qualche tempo fa in cui espresso il desiderio di giocare in un top club di prima fascia e nel suo attuale ingaggio.

El Chucky, così come Victor Osimhen, è il calciatore più pagato della rosa con 4,5 milioni netti a stagione e vanta un contratto fino al 2024. Alle spalle dei due il più pagato è Piotr Zielinski con 3,5 milioni di euro e poi ci sono Demme, Ndombele, Kim e Raspadori con 2,5 milioni. Di Lorenzo ne guadagna 2,3. In relazione alla politica degli ingaggi contenuti, Lozano, dunque, potrebbe essere ceduto. Il suo valore si aggira intorno ai 40 milioni di euro, ma la sensazione è che potrebbe partire anche per una cifra inferiore.

Giuntoli si catapulterebbe immediatamente su Luiz Henrique, anche se ci sarebbe una clausola proibitiva da 100 milioni. Occhio anche ad Adama Traorè. Ma in lista ci sono anche altri nomi.

