GALEONE: “Inzaghi monotono, l’Inter gioca da cani. Il Napoli sta meglio di tutte. Allegri? Io facevo un altro calcio…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Giovanni Galeone, ex allenatore: “Secondo me la più forte è ancora l’Inter, anche se ora sta giocando da cani ora. Inzaghi che deve gestire 20 giocatori ora sta avendo difficoltà. Il Napoli sta meglio di tutte. Vedo il Napoli messo meglio rispetto al Milan. I rossoneri non mi sembrano al meglio della forma, ci sono solo Leao e Theo Hernandez che rappresentano due frecce importanti sulla sinistra. Il Napoli con la Lazio l’ho visto bene, ora recupera anche Lobotka. Napoli-Milan, però, non sarà una sfida decisiva. Il mio Pescara? Erano altri tempi, si giocava ancora a uomo, lavoravo con il fluidificante. Il calcio di Allegri alla Juve? Io ho sempre avuto una mentalità offensiva, a me è sempre piaciuto offendere più che difendere. Adesso fanno possesso palla nella propria metà campo, si valuta la partita in base alla percentuale di possesso. La partenza dell’azione dal basso non mi piace. il trucco è saltare la prima linea di pressing, ma si subiscono tanti gol così perdendo palla in una posizione pericolosa. Mi stufa vedere il portiere che passa la palla a due metri al giocatore, che la ridà al portiere, poi si allarga e si torna lì. È una moda. Pensano di copiare il primo Guardiola. Il Barcellona a Napoli quando mai ha fatto questa cosa? Il Napoli quando sta bene riesce a fare lo stesso. Anche l’Atalanta. Un allenatore che mi somiglia? Come idea mi piace molto Mancini che all’inizio non mi convinceva. Gli Spalletti, Pioli mi piacciono. Anche Italiano mette bene la squadra in campo. Poi qualche volta il modo di attaccare l’avversario mi lascia perplesso. A me piace vedere giocare Bayern, City, Barcellona. Il mio passato a Napoli? Mi ricordo solo che è dispiaciuto un sacco che andò così male. Dopo di me però uno in fila all’altro fino al fallimento, si vede che c’era qualcosa sotto che non andava. Io ho sbagliato accettando il Napoli dopo le dimissioni di Mazzone, pensando di fare meglio di Carlo. Se non era riuscito lui, non potevo io. Si susseguirono allenatori con idee diverse tra loro, le scelte erano un po’ confuse”

