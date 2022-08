Enrico Fedele: “Il Napoli chiude il colpo…”

Enrico Fedele, ex dirigente, oggi opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato degli azzurri, mettendo “una pulce nell’ orecchio” ai tifosi del Napoli, in vista della chiusura del Mercato. Queste le sue dichiarazioni:

“Il Napoli è uno o novanta. Avevamo apprezzato tutti le prime uscite stagionali degli azzurri contro Verona e Monza, poi è arrivato il pareggio di Firenze. Sono però abbastanza fiducioso: se la società partenopea sistemerà un po’ le cose sul mercato sono convinto che il Napoli possa essere competitivo per le prime posizioni della classifica. Mi riferisco naturalmente al portiere”.

Enrico Fedele continua…

“Penso che il Napoli chiuderà il colpo con l’acquisto di Keylor Navas. Alex Meret sarà anche bravo, ma non può essere titolare per tutta la stagione. Il portiere è stato sfiduciato, al primo errore, che può sempre capitare, sarebbe messo alla gogna. Come potrebbe disputare tutta la stagione con tale stato d’animo”.

Enrico Fedele e la “chiusura” a Ronaldo

“Il ‘bambolotto’ non viene. Ormai manca troppo poco tempo alla chiusura del mercato, quello di Ronaldo sarebbe stato un ottimo innesto”.

