Di Lorenzo: ” Ancora non abbiamo fatto nulla, continuiamo cosi”

Un Napoli stupendo in campo cosi come le prestazioni del suo capitano Giovanni di Lorenzo il quale ha parlato al termine della partita ai microfoni di DAZN:

Nello spogliatoio c’era aria di serenità e convinzione, il mister l’ha preparata benissimo e noi siamo stati bravi a fare ciò che il mister ci chiedeva. È stata una bellissima vittoria. Stasera davvero si giocava in un ambiente fantastico, abbiamo giocato tutti insieme e questa unione deve portarci lontano, dobbiamo continuare così in campionato. In questo anno e mezzo col mister siamo migliorati tanto nell’approccio alle partite e gran parte del merito è suo. Ci trasmette sempre grande voglia e convinzione. In questa prima parte di campionato stiamo facendo qualcosa di incredibile e dobbiamo continuare così. Abbiamo tanti punti di vantaggio ma tutti sanno che ancora non abbiamo fatto nulla e dobbiamo continuare così“.

L’influenza di Spalletti nella squadra

“Ha portato una mentalità vincente, che non è sinonimo di vittoria ma ti spinge sempre ad andare oltre le tue qualità. In questo anno e mezzo siamo cresciuti tanto e gran parte del merito è suo, dobbiamo continuare così e continuare a lavorare”.

