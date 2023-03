Delio Rossi: “Napoli Milan di Champions è una gara impari”

Delio Rossi, allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live condotto da Dario Sarnataro.

«Premio Bearzot a Spalletti? Ovviamente meritato, già negli anni scorsi ha dimostrato di essere un grande allenatore, a Napoli si sta consacrando. Napoli-Milan di Champions? Ad oggi la sfida è impari, il Napoli è favorito in maniera netta, il blasone del Milan non conta, il calcio è adesso. E allo stato attuale gli azzurri sono chiaramente più in forma dei rossoneri.

Il Napoli avrà più pressioni essendo favorito in Champions? Spalletti ha fatto un lavoro egregio anche in questo senso, gestendo benissimo la squadra che ha affrontato in maniera positiva sia le gare importanti di Champions che quelle di Campionato, a differenza di altre squadre. Complimenti anche alla dirigenza e all’ambiente, questa mentalità fa la differenza. Non so se in pochi giorni il bianco può diventare nero, ma nel calcio tutto è possibile. Il calcio italiano? E’ chiaramente in crisi, perché un conto sono i sei club che si sono qualificati ai quarti di finale delle competizioni internazionali e un altro la situazione del sistema calcio. Paradossalmente il calcio italiano è andato in difficoltà dal 2006 in poi, dopo la vittoria del Mondiale: le altre nazionali sono cresciute, noi invece siamo tornati indietro»

