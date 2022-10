Criscitiello “Maltratta” Pioli: “Storia Milan prestigiosa…”

Il Milan, a sorpresa, si è aggiudicato lo scudetto nella scorsa stagione e anche in questa nuova annata calcistica punterà ad arrivare fino in fondo. Uno dei grandi segreti dei rossoneri è sicuramente Stefano Pioli.

Il mister, definito normal one, ha avuto l’indubbio merito di creare un gruppo coeso insieme alla società. Ne ha parlato Michele Criscitiello nel corso della trasmissione Speciale Calciomercato, programma in onda sulla emittente televisiva SportItalia.

Criscitiello risponde cosi, Alla domanda di un collega sui social!

“Un giornalista che lavora nella nostra redazione mi ha chiesto: ‘Stefano Pioli può essere considerato uno dei migliori allenatori del Milan?’. La mia risposta? L’ho bloccato sui social. Non voglio mettere in discussione le qualità del mister del Diavolo, ma la storia del Milan è molto prestigiosa e merita il massimo rispetto. Non voglio sentire certe assurdità. Si sono alternati allenatori importantissimi. Vedremo solo tra qualche anno se Pioli potrà rientrare tra i migliori mister della storia”, le parole di Criscitiello.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati