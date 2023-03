Kim parla del suo futuro: “Mercato? Non mi disturba”

Kim Min-Jae, il pilastro della nazionale sud coreana e grande rivelazione del Napoli questa stagione, ha parlato degli azzurri durante il ritiro con la sua squadra dopo la partita amichevole contro la Colombia.

Sul mercato: “Non mi preoccupo dei rumors di mercato. Sono concentrato sulla mia squadra e sulle partite importanti che abbiamo davanti.”

Sulla stagione del Napoli: “La stagione è ancora in corso e dobbiamo rimanere concentrati. L’obiettivo è di vincere ogni partita e accumulare il maggior numero di punti di distacco possibili in campionato per poi preparaci al meglio per la Champions.”

I riconoscimenti individuali: “Non mi preoccupo troppo dei premi individuali, il mio obiettivo è di giocare bene come parte della squadra e raggiungere la Top 11 questa stagione”.

