Champions League: Oggi i tanto attesi sorteggi…Ecco le possibili avversarie degli azzurri

Cresce l’attesa per conoscere i gironi della Champions League 2023-2024. Il sorteggio avverrà oggi 31 agosto a partire dalle ore 18.00. Come di consueto le 32 squadre partecipanti verranno divise in 8 gironi di 4 squadre ciascuno: il sorteggio verrà effettuato in base al ranking Uefa, che stabilisce il coefficiente di ogni squadra calcolando i risultati sportivi degli ultimi anni. Tra le italiane presenti nell’urna di Monaco, il Napoli di Rudi Garcia (prima fascia), l’Inter di Simone Inzaghi (seconda fascia), il Milan di Stefano Pioli (terza fascia) e la Lazio di Maurizio Sarri (terza fascia).

PRIMA FASCIA

Benfica, Barcellona, Bayern Monaco, Feyenoord, Manchester City, NAPOLI, Psg, Siviglia

SECONDA FASCIA

Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, INTER, Lipsia, Manchester United, Porto, Real Madrid

TERZA FASCIA

LAZIO, MILAN, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Sporting Braga, Stella Rossa

QUARTA FASCIA

Galatasaray, Lens, Newcastle, Real Sociedad, Union Berlino

DA ASSEGNARE

Celtic Glasgow (3 o 4) più le 3 in arrivo dal playoff.

LE DATE DEI GIRONI DI CHAMPIONS LEAGUE

Prima giornata: 19/20 settembre 2023

Seconda giornata: 3/4 ottobre 2023

Terza giornata: 24/25 ottobre 2023

Quarta giornata: 7/8 novembre 2023

Quinta giornata: 28/29 novembre 2023

Sesta giornata: 12/13 dicembre 2023

Fase a eliminazione diretta

Ottavi di finale: 13/14/20/21 Febbraio e 5/6/12/13 Marzo 2024



Quarti di finale: 9/10 e 16/17 aprile 2024



Semifinali: 30 aprile/1 maggio e 7/8 maggio 2024



Finale: 1° giugno 2024

Champions League: Questi i criteri del sorteggio

Per garantire che i club accoppiati dello stesso Paese giochino in giorni separati, gli otto gironi saranno distinti per colore: I gruppi da A a D saranno rossi e i gruppi da E a H saranno blu. Quando un club accoppiato viene sorteggiato, ad esempio, in uno dei gruppi rossi (A, B, C o D), l’altro club accoppiato – una volta sorteggiato – sarà automaticamente assegnato a uno dei quattro gruppi blu (E, F, G o H). Gli accoppiamenti sono i seguenti:

A Manchester City e Manchester United

B Siviglia e Atlético

C Barcellona e Real Madrid

D Napoli e Lazio

E Bayern e Dortmund

F Paris e Lens

G Benfica e Porto

H Feyenoord e PSV

I Inter e AC Milan

J Leipzig e Union Berlin

K Arsenal e Newcastle

