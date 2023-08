“Arriva Lukaku e da Roma parte il solito coro …Odio Napoli” Vergogna Capitale!

All’Aeroporto di Ciampino, in occasione dell’arrivo di Romelu Lukaku, diverse auto sono state danneggiate da parte di alcuni tifosi della Roma e da curiosi desiderosi di vedere meglio l’attaccante belga. L’approdo dell’ex Inter e Chelsea nella capitale ha attirato un gran numero di persone che si sono radunate nei pressi dell’aeroporto per catturare un’occhiata al loro nuovo idolo. Tuttavia, le azioni di alcuni di loro hanno preso una piega negativa e distruttiva. Da sottolineare anche cori anti-Napoli.

Alcune auto parcheggiate nelle vicinanze sono state prese d’assalto. Molte persone sono salite sulle vetture ed hanno sfondato vetri e causato ingenti danni alla carrozzeria. Le immagini hanno fatto il giro del web. Proprietari letteralmente sconvolti per quanto accaduto. Immaginate cosa avrebbero scritto e raccontato i media nazionali se fosse accaduto a Napoli dove la squadra ha vinto uno scudetto e non si sono registrati danni o incidenti. Altro che la presentazione di un buon calciatore…

Ecco il VIDEO della Vergogna…

A Roma non sono tuttavia mancati i soliti beceri cori contro i napoletani. In diretta su Sportitalia, nell’attesa dell’arrivo dell’attaccante, l’inviato a Ciampino Francesco Tringali ha immediatamente interrotto il collegamento quando ha percepito il clima decisamente ostile. “Ecco l’ambiente, non è bellissimo e vi restituisco la linea”, le parole del cronista una volta percepito il coro “Odio Napoli”. E c’è chi, purtroppo, definisce ancora questi tristi episodi delle “cose da campo”. Lo sport è ben altro…

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati