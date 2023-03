Caos vendita biglietti Champions? Che lezione per la Società che arriva da Milano!

La piazza partenopea non è nuova, chiedere alla Societa’!, a continue polemiche e proteste verso le decisioni che vengono prese per i tagliandi delle partite. Spesso, i tifosi del Napoli contestano il prezzo, secondo loro, troppo elevato dei biglietti e non solo.

Nelle ultime uscite in campionato e in coppa la società azzurra ha deciso di permettere l’accesso al Maradona solo a coloro che sono in possesso dell’abbonamento e della Fedelity Card.

Decisione che è stata confermata anche in occasione della prossima gara di Champions League dove i partenopei ospiteranno il Milan a Fuorigrotta per la partita di ritorno dei quarti di finali della coppa dalle grandi orecchie, mettendo le curve al prezzo di 90€.

Quote alte, ed ingresso solo con Fedelity Card e abbonamenti, per non parlare dei continui disagi con cui i tifosi del Napoli hanno continui problemi per l’acquisto dei biglietti, ma anche per le altre squadre è così?

Sport del Sud nella giornata odierna è entrato in contatto con un tifoso dell’Inter, che assisterà alla partita della sua squadra a San Siro in occasione della partita degli uomini di Inzaghi contro i portoghesi del Benfica.

Il fan ci ha dichiarato di aver pagato il biglietto per l’equivalente della curva solo 45€, inoltre, ci ha spiegato che non ha avuto alcun problema con l’acquisto del tagliando in quanto la società fornisce all’interno del sito la sezione tickets.

Insomma, i disagi per questo tipo di situazioni sembrano appartenere solo alla realtà partenopea.

