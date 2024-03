Calciomercato: Per il dopo Osimhen partito il casting di Adl

Calciomercato: Al termine della stagione Victor Osimhen lascerà il Napoli. L’addio attaccante .azzurro infiamma il mercato con De Laurentiis che avrebbe messo nel mirino tre nomi caldi, piste sempre più concrete. Giocatori che potrebbero rappresentare non solo una valida alternativa al nigeriano. Ma soprattutto una scelta decisiva per il futuro della prossima stagione.

I 130 milioni di euro previsti in entrata nelle casse del Napoli saranno dunque subito investiti sul mercato e su tre nomi caldi, uno dei quali rappresenterebbe il colpo della stagione. La cifra messa sul piatto da De Laurentiis dovrebbe corrispondere a circa 40 milioni di euro. In attesa di scoprire quale sarà l’attaccante a pronto a sostituire Osimhen: un’eredità per nulla semplice.

Come anticipato, i nomi caldi che starebbero infiammando il calciomercato made in Napoli sono tre, due dei quali rappresenterebbero trattative meno complesse rispetto alla terza. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nel mirino del Napoli ci sarebbe, oramai da qualche tempo, Jonathan David del Lille. Un giocatore molto abile nel vedere la porta e dotato di grande fisicità.

Inoltre, il Napoli avrebbe messo gli occhi anche su Santiago Gimenez del Feyenoord. Un profilo che piace molto al club partenopeo e che potrebbe rappresentare una buona alternativa, se non un doppio colpo. Tuttavia, il nome che sta infiammando il mercato azzurro continua ad essere uno solo.

Un profilo che piace a mezza Europa, a cui De Laurentiis non vorrebbe assolutamente rinunciare. In tal senso, tra smentite e probabili piste, il Napoli sarebbe disposto anche ad avanzare una proposta superiore ai 40 milioni di euro. Una cifra di per sé molto alta per i partenopei, ma che potrebbe non bastare.

Ma il vero sogno proibito degli azzurri è Joshua Zirkzee, il gioiello che piace a mezza Europa grazie a quanto fatto vedere con la maglia del Bologna. Oltre a Benjamin Šeško uno dei giovani attaccanti più forti in circolazione. Il centravanti del Lipsia sarebbe anch’eesi tra i profili monitorati dal Napoli in vista della prossima stagione.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati