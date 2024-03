Michele Plastino sul Mondiale per Club: “”De Laurentiis ha ragione? Sì che ne ha: a livello etico, è come sostiene il presidente”

La Juventus non dovrebbe poter partecipare al Mondiale per club, essendo stata esclusa dalle coppe europee dopo la scorsa stagione: è la posizione del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, espressa ieri durante un forum organizzato dal Financial Times, a pochi giorni dal big match di campionato che vedrà proprio la squadra di Francesco Calzona affrontare gli uomini di Massimiliano allegri in campionato (appuntamento fissato a domenica, alle ore 25:45, nd.r.).Play Video

Il giornalista Michele Plastino – intervenuto ai microfoni di Radio Marte – condivide la posizione del patron azzurro: “De Laurentiis ha ragione? Sì che ne ha: a livello etico, è come sostiene il presidente. Non esistono precedenti, però, quindi la punizione alla Juventus è scattata solo in un senso e non è stata considerata ampliabile. A questo punto, però, non sarà ampliabile nemmeno in futuro, perché quanto successo con la Juventus, essendo un unicum, farà giurisprudenza”

