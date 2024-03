Adl ha deciso: “Bandite” fino a fine torneo le Conferenze pre-gara!

Dopo le diverse conferenze stampa pre-gara non tenute dagli allenatori del Napoli nel corso della stagione in corso, da parte della società è arrivata una decisione sui suddetti interventi di Calzona fino a fine stagione.

Per la Serie A, non ci saranno più conferenze fino al termine del campionato. Queste verranno tenute solamente alla vigilia della gara con il Barcellona e degli eventuali match successivi di Champions.

Conferenze Stampa: Adl decide per il taglio netto!

Dunque Il club azzurro ha deciso che non ci saranno più conferenza stampa alla vigilia delle partite di campionato. “Fino al termine della stagione in corso, il Napoli non terrà più conferenze prima delle gare di Serie A”, è il messaggio che è stato girato ai giornalisti partenopei

Scelta drastica da parte della SSC Napoli che preferisce non togliere tempo al lavoro di Calzona e schermarsi da eventuali polemiche e critiche da parte della stampa. Sicuramente si tratta di una decisione che limita molto sia i tifosi azzurri che gli operatori dell’informazione.

Per quanto riguarda invece la Champions League il Napoli parlerà regolarmente in conferenza stampa prima della gara contro il Barcellona, in questo caso la UEFA non ammette nessun tipo di deroga e cambiamento

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati