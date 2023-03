Calciomercato Napoli: Retegui ha “stregato” Giuntoli

Mateo Retegui sarebbe finito nel mirino del Napoli (e non solo). Le società italiane avrebbero iniziato a mettere nel mirino il talentuoso attaccante argentino classe 1999, di proprietà del Boca Juniors ma in prestito al Tigre. “Retegui piace al direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli” ha confermato nelle scorse ore Andrea D’Amico, intermediario di mercato che conosce bene il diesse del club partenopeo e che è stato tra gli artefici del trasferimento di Victor Osimhen in Campania.

l padre del calciatore, Carlos Retegui, ha invece parlato ai microfoni di Sportitalia: “E’ il capocannoniere della nazione Campione del Mondo, secondo me è pronto per un grande salto; poi sarà il tempo a dire se saprà mantenersi a questi livello. Sappiamo che in Italia ci sono diversi club su di lui, la società parlerà con chi mostrerà più interesse”.

Sulle caratteristiche tecniche del figlio, infine: “E’ un attaccante bravo con entrambi i piedi; pur essendo alto 1,90 metri è molto tecnico, gli piace gestire il pallone. I suoi modelli sono Ibrahimovic, Van Basten, Vieri e Batistuta”.

Mateo Retegui, il Sudamericano che piace a Giuntoli…

Mateo Retegui (San Fernando, 29 aprile 1999) è un calciatore argentino, attaccante del Tigre in prestito dal Boca Juniors. Cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, ha esordito in prima squadra il 17 novembre 2018 disputando l’incontro di Primera División vinto 1-0 contro il Patronato. Il 30 gennaio 2019 è stato ceduto in prestito all’Estudiantes (LP).

VIDEO: Ecco come gioca il giovane talento Sudamericano

