Antonio Giordano evidenzia tutte le “ombre” del precampionato del Napoli

Antonio Giordano, giornalista de “Il Corriere dello Sport”, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

“Luci ed ombre di questo pre campionato. Le luci ci sono, ci mancherebbe. La vittoria stessa dello scudetto mi pare sia una luce abbagliante. È chiaro che ci sono anche le ombre. C’è un ritardo sul mercato che un po’ inquieta.

Il fatto che diversi giocatori si siano fermati deve far riflettere e qualche domanda bisogna porsela. Sono tanti ad essersi fermati. Il segreto dello scorso anno era la capacità di essere rivoluzionari. Il segreto era Spalletti, Giuntoli, era De Laurentiis, Kim, Kvaratskhelia e naturalmente anche lo staff tecnico e medico; insomma, l’organizzazione generale. Poi bisogna aggiungere la conoscenza e la cultura di un allenatore straordinario, per me spaziale. Che a Napoli ha dimostrato che la carriera nei suoi confronti è stata un po’ carogna.

Spero che il mercato del Napoli non dipenda solo dalla vicenda Osimhen. L’attaccante può orientare una zona del mercato. Il mediano o il centrale che c’entrano con Osimhen. Certo anche io mi pongo le domande: come mai non c’è ancora il sostituto di Kim? Come mai manca ancora il sostituto di Ndombelé e come mai questi infortuni? Per quanto riguarda Osimhen mi piacerebbe sapere se il Napoli ha fissato una deadline oltre la quale non si va.

Se penso che Zielinski, Lozano e Osimhen potrebbero andar via, è chiaro che sono molto preoccupato per l’attaccante nigeriano. Qualcosa non sta accadendo nel mondo del calcio, fermo non solo attorno a Mbappé. Il Bayern di Monaco deve comprare un centravanti, come il Real che ha bisogno di prendere. Poi ci sono gli arabi. Se si muoverà qualcosa nella notte di S. Lorenzo ti restano 21 giorni di mercato e sarà difficile andare a spendere”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati