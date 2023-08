Montefusco: “Ho qualche dubbio sulla preparazione del Napoli”

Enzo Montefusco, ex azzurro e allenatore, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni:

“Preoccupazione per gli infortuni? Abituati ad un certo tipo di lavoro, con il nuovo preparatore ci può stare qualche stop come sta capitando. Io però vorrei capire meglio di fronte a che tipo di infortuni siamo, oppure se c’è qualcuno che sta cercando di salvaguardarsi per eventuali trattative con altre società.

Questa squadra se rimane così è ancora competitiva per il campionato ed è più forte delle altre squadre. Juan Jesus ha fatto tante partite e si è comportato bene. È chiaro che Kim è un altro tipo di giocatore; è un fenomeno perché è uno dei pochi giocatori al mondo che nei 10m ha una rapidità che gli fa guadagnare 5m. Ciò significa che quando l’avversario sta calciando Kim arriva con la sua rapidità e non ti fa tirare in porta. Poi se rimane Osimhen il Napoli è nettamente più forte di tutte, al di là di quello che poi potrà succedere.

Se consideriamo che l’Inter, che ha fatto la finale europea, non ha ancora i portieri, di che parliamo? Aspettiamo il 12 quando De Laurentiis ha detto che annuncerà qualcosa di importante. In questo momento sono ottimista per il lavoro che stanno facendo. L’unica cosa di cui mi sono meravigliato è la preparazione che hanno fatto all’inizio e ho avuto qualche dubbio. Ma non posso parlare perché c’era e c’è tempo per eventuali correzioni e perfezionamenti. Credo che nell’ultima amichevole hanno giocato parecchio tempo giocatori che non fanno parte del progetto Napoli perché ci sono questioni di mercato. Io farei giocare sempre chi sta meglio, quelli che stanno bene. Con l’Augsburg dovranno giocare i migliori e se Garcia non li farà giocare vorrà dire che non lo può fare”

