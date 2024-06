60 Anni. Il decorso del nostro tempo è scandito dal trascorrere degli anni che inesorabilmente passano, lasciando un solco profondo sul sentiero della nostra vita. Segue un percorso a senso unico che ci obbliga ad andare avanti e ci impedisce di tornare indietro. Ogni 10 anni che passano sono paragonabili ad un giro di boa e tra questi quello dei 60 anni è sicuramente uno dei più significativi.

Avere 60 anni significa essere figli di una generazione, quella degli anni 60, che ci ha fatto sognare e sperare nello stesso tempo. In quegli anni immaginavamo il 2000 come un secolo che avrebbe cambiato per sempre la nostra vita e per molti versi lo ha fatto.

L’anno 2000 ci ha portato tanta tecnologia ed evoluzione sociale, culturale e di costume. Purtroppo però ci ha anche fatto fare tanti passi indietro su molte cose. Una di queste è quella che un tempo era la condivisione sociale de visus, fatta di lunghi discorsi da vicino o attraverso il telefono con I fili.

60 Anni

Oggi in ogni luogo dove ci ritroviamo che sia in casa o al ristorante in una famiglia o in una coppia il dialogo reciproco è stato sostituito dall’uso dei social attraverso i cellulari. Ed ecco che allora avere 60 anni ci riporta magicamente al ricordo di quei meravigliosi anni di un tempo in cui ci bastava sognare ad occhi aperti un mondo migliore. Questa età ci induce a riflettere sulle nostre realizzazioni passate e presenti e di quanto il mondo sia cambiato.

In una società in cui si parla molto e si ascolta poco, i 60 anni vengono considerati ingiustamente gli inizi della vecchiaia per poi essere smentiti dalla saggezza e dall’esperienza che traspare dal fiorire di questi anni. Per tale motivo ciò ci induce a gridare: “ Forza sessantenni d’assalto fate valere tutto il vostro vigore perché si capisca che avere 60 anni non significa altro che averne 30 al quadrato! Auguri per chi compie questi meravigliosi anni.Auguri a Dora mia moglie! Ad maiora semper!