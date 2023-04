VIDEO: Khvincha Kvaratskhelia, storia di un predestinato che a Napoli vince il campionato!

Khvincha Kvaratskhelia, calciatore attualmente in forza al Napoli, lo si potrebbe definire un predestinato, soprattutto se si pensa che tutta la sua discendenza maschile, nonno, padre e fratello, giocavano a calcio.

Un destino quindi fatto di dribbling e calci ad una palla, che lui solo, il pallone si potrebbe dire un vero e proprio amico, riesce, come si dice dalle nostre parti, riesce a dargli del tu ed a riceverne le risposte che desidera!

Giunto a Napoli, da perfetto sconosciuto, solo, Spalletti, Giuntoli ed il suo staff, hanno scommesso sulla sua immensa classe, poi scoperta ed amata da tutto il popolo napoletano. Ed oggi, Khvincha e’ il 77 (E’ diavolilli) colui che con una serpentina, buca ogni difesa che gli si para d’avanti, regalando la gioia di uno scudetto, accarezzato per 33 anni, ma oggi stampato sul suo petto con orgoglio (Manca solo la matematica) perche’ anche lui folgorato da quell’ amore…che solo chi vive Napoli sente profondo fino al cuore!

Oggi voglio omaggiare Khvincha, con un video che riguarda il suo percorso fino ad oggi, passando per Nonno, padre e fratello, per far capire cosa significhi la parola “predestinato”, e che dopo Maradona, con le dovute ed accurate proporzioni, ci porta lassu’, sulla vetta piu’ alta del mondo…per chi se lo fosse perso…ricomincio da tre, ma soprattutto caro Khvincha….ricomincio da te! Buona visone a tutti!

