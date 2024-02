Osi-Kvara, tre più due. E adesso la Juve! Il Napoli ritrova il gol in trasferta, anzi esagera, e ne fa sei al malcapitato Sassuolo, illusosi per il momentaneo vantaggio, poi reazione rabbiosa dove gli emiliani vengono letteralmente asfaltati dalla banda Calzona.

Sugli scudi certamente la coppia Osi-Kvara, straripante il primo, autore di una tripletta, e autentico trascinatore in campo dove si è rivisto il dello scorso anno, determinato, grintoso, e finalmente sorridente!

Per il georgiano è stata la doppietta della voglia di far gol, dove soprattutto la seconda rete, né mostra la determinazione e la giusta cattiveria nel depositare la palla nella porta emiliana. La prima marcatura? Un pezzo di repertorio che inneggia alla bellezza del calcio quando la classe la fa da padrona

Tutto bello dunque, ma teniamo a freno l’euforia, perché’ domenica sera non ci saranno certo le praterie di Reggio Emilia. E un risultato più che rotondo, che serve soprattutto al morale della squadra, ieri si è visto anche il gioco, e che da serenità ad un ambiente fin qui, troppo impaurito di sé stesso!

Un plauso particolare va alla tifoseria partenopea presente al Mapei Stadium, anche il tecnico Calzona l’ha evidenziato in conferenza, dove è sembrato di essere al Maradona piuttosto che a Reggio Emilia! Dimostrando ancora una volta quanto una fede sia incrollabile, sfidando anche una situazione metereologica certamente non benevola, vista l’incessante pioggia per tutta la gara. Davvero encomiabili

Il primo set Champions si può dire andato, ora sotto con il secondo, si chiama Juventus, dove il Napoli dovrà confermare la prova di Sassuolo, mostrando i progressi visti sia sul piano mentale, la reazione sul gol dei neroverdi e veramente rabbiosa, che sul piano del gioco dove finalmente gli azzurri son tornati a giocare da squadra!

Appuntamento dunque al Maradona, domenica sera il big match contro i bianconeri, con Osi e Kvara che lanciano segnali forti al pubblico che sarà quello delle grandi occasioni. La corsa al quarto posto è appena iniziata, adesso sta a voi riscrivere la favola.

