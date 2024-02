Napoli, Champions a -8! Ecco il calendario fino alla sosta

Napoli si rilancia, ieri a Reggio Emilia contro il Sassuolo, con punteggio tennistico!, nel recupero della 21a giornata di serie A rinviata a gennaio per la Supercoppa. La corsa al quarto posto dunque, puo’ essere ripresa, anche se sara’ determinante vedere la squadra contro uno sparring-partner certamente piu’ equiparato, e proprio domenica sera , al Maradona , arriva la Juventus, la gara che potrebbe, conquistando la vittoria, cambiare la storia finale di campionato, dando seguito alla vittoria in terra Emiliana, e chissa’, speranza per un possibile posto in Champions League

Andando a spulciare un po’ il calendario, guardndo soprattutto le gare di Atalanta e Bologna, abbiamo incrociato il calendario, tar impegni di Coppa compresi, del terzetto, ricordando che sia la Dea (il 30 Marzo ) ed i Felsinei ( 12 Maggio) dovranno venire a giocare al Maradona, ove gli azzurri dovranno affrontare nell’ ordine Juventus, Torino, Barcellona ( Champions) ed infine l’ Inter a San Siro

.E chiaro che non si tratta di una passeggiata, ma sono gare apertissime ad ogni risultato, e gia’ partendo da domenica prossima, lo scontro Atalnta-Bologna che precede quello del Maradona, bisognera essere convinti che tutto e possibile! Continuando sul buono visto a Reggio Emilia e riprendendosi quel posto Champions che darebbe senso alla stagione azzurra. In attesa della gara contro il Barça!

Per avere un quadro piu chiaro, ecco il calndario completo delle gare del trio, fino alla sosta della Nazionali, augurandoci tutti, che per allora, gli azzurri avranno non solo riscritto la storia, ma ridato luce ad un Napoli spento, ancor prima che iniziasse questa sciagurata e scellerata stagione post.scudetto.

Il Calendario del Napoli fino lla sosta

Napoli-Juventus domenica ore 20.45

Napoli-Torino venerdì 8 marzo ore 20.45

Barcellona-Napoli martedì 12 marzo ore 21

Inter-Napoli domenica 17 marzo ore 20.45

Il Calendario del Bologna fino alla sosta

Atalanta- Bologna domenica 3 Marzo ore 18

Bologna – Inter sabato 9 Marzo ore 18

Empoli – Bologna sabato 15 Marzo 20:45

Il calendario dell’ Atalanta fino alla sosta

Atalanta – Bologna 3 Marzo ore 18

Sporting Lisbona – Atalanta giovedi 7 Marzo ore 18:45

Juventus – Atalanta domenica 10 Marzo ore 18

Atalanta – Sporting Lisbona giovedi 14 Marzo ore 21

Atalanta – Fiorentina domenica 17 Marzo ore 18

