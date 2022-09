UEFA Categorica, Escluse dalle competizioni tutte le squadre Russe!

Le squadre Russe sono state escluse da tutte le competizioni per club della prossima stagione, stessa sorte per la nazionale. A deciderlo è il Comitato Esecutivo Uefa, che conferma quanto deliberato il 28 febbraio scorso anche per la stagione 2022-2023. La decisione riguarda tutto il mondo del calcio russo, compresa la nazionale femminile, che non potrà partecipare alla fase finale su Uefa Women’s Euro 2022. A beneficiare di questa esclusione sarà la selezione portoghese, battuta dalla Russia agli spareggi, che prenderà il posto delle calciatrici russe. Stesso discorso per quanto riguarda la Qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile 2023. L’esclusione dei club dalle competizioni europee avrà un forte impatto sui punti di coefficiente del ranking Uefa. Alla Russia verrà assegnato un numero di punti coefficiente che equivale al numero più basso ottenuto in una delle ultime cinque stagioni, ovvero 4.333 punti per il coefficiente per club maschili e 1.750 per il coefficiente per club femminili.

Il comitato esecutivo ha inoltre dichiarato non idonea la candidatura di Mosca ad ospitare gli europei del 2028 e del 2032. Legalmente l’esclusione si basa sull’articolo 16.02 del Regolamento di candidatura per le finali e le fasi finali Uefa, che recita:

“Ogni candidata deve assicurarsi di non agire in modo da portare in discredito la Uefa, la finale Uefa o la fase finale Uefa, qualsiasi altro offerente (o qualsiasi dipendente, funzionario o rappresentante dei suddetti), la procedura di gara o il calcio europeo”.

Da Nyon ricordano che, essendo garantita la qualificazione diretta della squadra ospitante, data l’incertezza sulla data di revoca della sospensione, l’accettazione di un’offerta della federazione russa sarebbe contraria anche alla decisione del Comitato Esecutivo Uefa del 28 febbraio 2022.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati