Champions League: Scocca il giorno del sorteggio…Il Napoli di Garcia vuole scrivere la Storia!

La data da segnare in rosso è una: il 31 agosto. A partire dalle ore 18 andrà in scena la Champions League, con il sorteggio dei gironi della nuova edizione della nuova stagione, stagione 2023-2024. L’avversario da buttare giù dal trono è il Manchester City di Pep Guardiola. In ballo c’è il destino delle italiane che sono Napoli, Lazio, Inter e Milan. Il teatro del sorteggio Champions sarà il ‘Grimaldi Forum’ di Montecarlo e non Nyon. La finalissima andrà in scena a Londra, allo stadio Wembley, il 1° giugno 2024.

Le date della Champions League 2023/24

19-20 settembre – Prima giornata gironi

3-4 ottobre – Seconda giornata gironi

24-25 ottobre – Terza giornata gironi

7-8 novembre – Quarta giornata gironi

28-29 novembre – Quinta giornata gironi

12-13 dicembre – Sesta giornata gironi

13, 14, 20 e 21 febbraio 2024 – Andata ottavi

5, 16, 12 e 13 marzo 2024 – Ritorno ottavi

9 e 10 aprile 2024 – Andata quarti

16 e 16 aprile 2024 – Ritorno quarti

30 aprile e 1 maggio 2024 – Andata semifinali

7 e 8 maggio 2024 – Ritorno semifinali

1 giugno 2024 – Finale a Wembley, Londra

Le Squadre qualificate ai gironi di Champions

Napoli

Barcellona

Real Madrid

Inter

Arsenal

Manchester City

Stella Rossa

Bayern Monaco

Borussia Dortmund

Feyenoord

Celtic

Benfica

Lazio

Salisburgo

Newcastle

Manchester United

Porto

Atletico Madrid

Lipsia

Union Berlino

Milan

Real Sociedad

Lens

Shakhtar Donetsk

PSG

Siviglia

6 squadre da determinare

Champions League: Le fasce

Prima Fascia – Napoli, Barcellona , Manchester City, Bayern Monaco, Benfica, PSG, Siviglia e Feyenoord

, Seconda fascia – Borussia Dortmund, Real Madrid, Manchester United, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal e Inter

Terza fascia – Lazio, Salisburgo, Milan, Shakhtar, Stella Rossa più tre da determinare

più tre da determinare Quarta fascia – Lens, Newcastle, Union Berlino più cinque da determinare

Real Sociedad e Celtic ai gironi, tra terza e quarta fascia a seconda delle qualificate dai playoff.

Dove seguire i sorteggi Champions

Il sorteggio Champions si potrà seguire in diretta tv il 31 agosto alle ore 18 sia Sky Sport che su Canale 20. Ampia la scelta dello streaming: basterà accedere a Prime Video, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity o al canale ufficiale Youtube della UEFA.

