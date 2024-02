Il Calendario del Napoli fino al 30/3. Occhio al duo Gasp-Thiago!! Le sette gare dove, il campionato del Napoli, potrebbe avere risvolti in positivo come in negativo in chiave Champions

Stilata una mini -tabella, dove si notano gli incontri delle tre possibili concorrenti, al quarto posto utile, ma ci potrebbe essere anche un quinto disponibile, per entrare nel mondo degli eletti, ovvero in Champions League.

Sulla carta, sembrerebbe, che il compito più ardo sia proprio quello degli azzurri, dove il mese di marzo presenta scontri davvero tosti, nell’ ordine Juventus, Inter, Torino ed Atalanta, dove l’unica gara in trasferta e rappresentata dai potenziali Campioni della squadra di Simone Inzaghi

Ma non vanno sottovalutate, anzi, le gare a partire da sabato al Maradona Contro il Genoa di Gilardino, poi si va a Cagliari contro l’ex Ranieri ed infine a Reggio Emilia, nel recupero dovuto alla Supercoppa italiana, contro il Sassuolo.

Ma è altrettanto vero, che l’unico giudice supremo resta il rettangolo di gioco, sarà li che il Napoli dovrà dare il 200% per raggiungere il tanto agonista zona Champions, anche in funzione stagione prossima, perché’ e altrettanto chiaro che una cosa e presentarsi dalla porta principale in sede di campagna acquisti, un’altra dalla porta di servizio, anche se questa stagione, partita da decorati Campioni, e diventata, grazie al regista sig. Io sono una vera e propria comicità alla romana!

Il Calendario del Napoli fino al 30/3. Inseguimento a Gasp e Thiago

ATALANTA PUNTI 42 BOLOGNA PUNTI 42 NAPOLI PUNTI 35 17 Febbraio—SASSUOLO– 18 Febbraio—LAZIO— 17 Febbraio—GENOA– 25 Febbraio—MILAN— 23 Febbraio—VERONA– 25 Febbraio –CAGLIARI— 28 Febbraio—INTER—IN TRASFERTA ————————————– 28 Febbraio-SASSUOLO-IN TRASFERTA 03 Marzo—BOLOGNA– 03 Marzo—ATALANTA— 03 Marzo—JUVENTUS– 10 Marzo—JUVENTUS— 10 Marzo—INTER– 10 Marzo—TORINO– 17 Marzo—FIORENTINA– 17 Marzo—EMPOLI— 17 Marzo—INTER— 30 Marzo—NAPOLI— 30 Marzo—SALERNITANA– 30 Marzo—ATALANTA–

N B: IN NERETTO LE GARE IN TRASFERTA—28/2 RECUPERO SERIE A

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati