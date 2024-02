Il Napoli aspetta Osimhen nella speranza che con il rientro del nigeriano, seppur tardivo rispetto alla tabella di marcia iniziale, possa crescere in maniera esponenziale la sua pericolosità. Finora, senza il centravanti titolare, gli azzurri hanno evidenziato una certa povertà nelle soluzioni d’attacco. Questione di uomini, ma anche di modulo. Cambiano infatti radicalmente i flussi di gioco. E di conseguenza, le soluzioni funzionali ad attivare la prima linea.

Col 3-5-2 Mazzarri cerca di sviluppare le azioni offensive sfruttando il lavoro dei “quinti”, con l’evidente intenzione di portare fuori posizione i centrocampisti avversari. E dopo verticalizzargli alle spalle. Stimolando la sponda e gli inserimenti nello spazio centrale. Per farlo bene c’è bisogno di una certa collaborazione tra compagni. Un meccanismo associativo in grado di connettere terzino, punta e mezzala.

Contro il Milan, per esempio, i Campioni d’Italia hanno provato a stimolare Simeone, marcato però in modo assai aggressivo da Gabbia. Anche così si spiega il movimento incontro dell’argentino, che idealmente si abbassava a cucire il gioco. Nonostante El Cholito sia sostanzialmente a suo agio nel destreggiarsi spalle alla porta, in fase di possesso la squadra partenopea ha dimostrato di non gradire particolarmente questa giocata.

Forse perché l’appoggio per Anguissa o Zielinski, che arrivavano a rimorchio, non produceva alcunché in termini di efficacia. Del resto, appena Di Lorenzo o Mazzocchi attivavano il passaggio in diagonale verso l’interno in direzione del loro centravanti, Theo Hernandez o Calabria (poi Florenzi) andavano immediatamente in pressione. Mentre difensori e mediani si alzavano, mantenendo i rossoneri compatti in mezzo al campo, capaci quindi di non concedere nessuno spazio tra le linee.

Soluzioni più coraggiose

Chiaramente, tornare alle vecchie abitudini, ovvero al 4-3-3, permetterebbe al Napoli di avere una varietà di soluzioni, a diverse altezze. Nella zona esterna, e dentro al campo. In primis, sovraccaricando i lati attraverso il gioco in catena. Dove interagiscono due offensive player a piede invertito – Politano e Kvaratskhelia -, con il compito di stringere centralmente al fine di costruire continui triangoli, cercando poi la mezzala, che assume il ruolo di “terzo uomo”, piuttosto che isolandosi in situazione di uno contro uno.

A garantire la profondità in fascia, proprio i terzini azzurri, che compiono il movimento opposto ai compagni. La sintonia di Mario Rui e Di Lorenzo, chiamati a dividersi nel modo migliore le spaziature, fissa poi l’ampiezza e compensa i tagli dentro, dell’ex Sassuolo e del georgiano.

Ovviamente, l’eventuale presenza di Osimhen dovrebbe suggerire al Napoli una maggiore ricerca della giocata in verticale, invece di accontentarsi di una mera gestione perimetrale del possesso e poco altro. Del resto, è innegabile che quando gli azzurri abbassano il ritmo, faticano a trovare le giuste distanze. A quel punto, per evitare di allungarsi troppo e perdere compattezza, si limitano ad uno sterile giropalla. Che però permette agli avversari di far scivolare l’inerzia del match verso la loro parte, chiudendosi sotto la linea della palla.

Insomma, va riconosciuto a Mazzarri di giocare un calcio poco creativo, tutt’altro che incisivo negli ultimi sedici metri; nondimeno, assai ordinato. Al contempo, tuttavia, appare chiaro che rimanere appiattiti a difesa del punticino è una strategia che non paga più dividendi. Magari i valori della squadra attuale restano lontanissimi da quelli dello scorso anno. Ma non tali da continuare a veicolare la sensazione di essersi trasformata in una innocua bagnarola, rispetto alla famelica macchina da guerra, vincitrice dello Scudetto.

