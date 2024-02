Mercato, Osimhen e Leao? Il Psg pronto a fare la spesa in Italia per il dopo Mbappe

La notizia della partenza di Mbappé dal Psg ha fatto scalpore ed il mercato di giugno della squadra parigina dovrà per forza di cose essere sontuoso. Il talentuoso giocatore francese lascerà Parigi alla fine della stagione, con un possibile trasferimento al Real Madrid l’anno prossimo. Nel frattempo, il club guidato da Al-Khelaifi sta già lavorando per trovare un sostituto dell’attaccante. La dirigenza ha una lista di nomi importanti per rafforzare la squadra e puntare alla vittoria in Champions League.

Mercato estivo, quali sono gli obiettivi del PSG?

Come rivelato da L’Equipe, il Paris Saint Germain è pronto a muoversi per i migliori giocatori dei principali campionati europei. L’obiettivo principale sarebbe Osimhen, a cui i francesi sono interessati da tempo. Il club è pronto a negoziare con il Napoli, sapendo che ci sono anche club della Premier League interessati al giocatore, e non sarà facile strapparlo dalle mani di De Laurentiis. Oltre a Osimhen, il PSG ha un interesse genuino anche per Salah e Leao.

Occhi puntati su Bernardo Silva

Non si tratta solo dell’attacco. Il PSG vuole anche rafforzare il centrocampo con alcuni grandi nomi: Bernardo Silva, Kimmich e Gavi tenendo d’occhio Yoro del Lille, la cui valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati