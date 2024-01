Tennis: Australian Open, Sinner trionfa vittoria storica!

Tennis:Jannik Sinner nella storia: conquista gli Australian Open battendo con una strepitosa rimonta il russo Daniil Medvedev con i parziali di 3-6, 3-6, 6-4, 6-4 6-3. E’ il terzo italiano dopo Pietrangeli e Panatta a vincere un titolo Slam nel singolare maschile, che mancava dal 1976. Mai nessun italiano si era imposto a Melbourne: per Jannik è l’11° trionfo della carriera, sicuramente il più importante

Il nome di Jannik, crollato a terra dall’emozione subito dopo il punto decisivo, sul trofeo degli Australian Open: l’ultimo azzurro a vincere uno Slam era stato Adriano Panatta al Roland Garros 1976. Medvedev, che campione Slam lo è diventato già, nel 2021 a New York (dando la più grande delusione possibile al Djokovic lanciato verso il Grand Slam) a Melbourne è alla sua terza finale persa (contro Nole nel 2021, contro Nadal nel 2022 o oggi contro Sinner).

La battaglia prosegue nel 5° set con entrambi che mantengono il servizio senza concedere palle break con Jannik che conduce 2-1. Medvedev difende la battuta al quarto game e pareggia i conti, andando sul 2-2. Stessa cosa Sinner al quinto gioco, si cambia campo con l’italiano in vantaggio 3-2. Al sesto game, l’altoatesino riesce a prendere il break e ‘allungare’ sul 4-2. Nessuna sorpresa nei due game successivi, si va sul 5-3 con Sinner che batte per vincere il torneo. L’azzurro non sbaglia, chiude 6-3 anche il quinto set e trionfa agli Australian Open.

