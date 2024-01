Lazio Napoli: “Pensiero personale” o muerte

Nulla di più squallido del Pensiero unico. Livella male e sempre verso il basso.

Mortifica le qualità e sterilizza le individualità. “Trovare un nostro stile personale e portarlo in giro”.

Sono parole di Davide Nicola, dette prima della gara contro Allegri. Juve prima, Empoli penultimo.

Stile personale.

4 punti in 2 gare. Vittoria per 3-0 con il Monza e pareggio allo Stadium.

Juventus – Empoli 1-1.

La Juventus gioca in 10 ma Nicola la comanda.

Stile personale.

Il calcio moderno vive di questo. I calciatori chiedono allenatori che portino un loro pensiero. Personale e se possibile moderno. Nicola dopo Torino, Crotone e Salernitana salverà l’Empoli.

Chi non ha compreso il messaggio dello “stile personale”, non vede Guardiola, Klopp, Gasperini, Sarri o Conte in Italia.

I calciatori migrano per soldi è vero ma quelli che intendono vincere, chiedono allenatori dal Pensiero chiaro.

Oggi va aggiunto il Direttore.

Il messaggio è chiarissimo. Senza uno stile personale e chiaro, si è uguali a mille squadre in giro per il mondo e in un calcio tanto livellato, il Napoli non batte praticamente nessuno. Garcia, Mazzarri sono portatori di un pensiero personale?

Lo è Spalletti? Sarri?

Pedagogista dello Sport

