Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de la Corriere dello Sport “Il trionfo del banco di Napoli” titola di spalla in merito allo Scudetto anche dei conti per il Napoli: con Kim e Lozano il bilancio è tornato in ordine. E Kvara vuole restare. L’apertura è per “Nico d’Italia”, Barella, l’unico italiano nei 30 del Pallone d’Oro”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati