“Il calendario di Champions League lancia, all’ultima gara del Napoli, una ciambella di salvataggio importante” Peppe Iannicelli commenta così il calendario Champions degli azzurri

Peppe Iannicelli, giornalista ed opinionista sportivo della redazione di Canale 21, ai microfoni di Radio Marte ha parlato dei prossimi impegni di Champions del Napoli, e non solo:

“Il calendario di Champions League lancia, all’ultima gara del Napoli, una ciambella di salvataggio importante, dal momento che il Braga appare la formazione più debole del girone, sulla carta, sebbene non la definirei una squadra cuscinetto. Il Napoli è in condizione non solo di superare il turno, ma di contendere il primo posto al Real Madrid”.

“Gli spagnoli – ha aggiunto il cronista – sono alla fine del loro ciclo ed il fatto stesso che Carlo Ancelotti abbia annunciato l’addio l’anno prossimo, beh, ci fa immaginare un Real non all’apice delle sue forze mentali. Attenzione, però, perché quando si parla di Ancelotti, si parla sempre del re di coppe”.

Infine, su Luciano Spalletti come CT dell’Italia: “Il mister diche che ha realizzato un sogno. Staremo a vedere come opererà. Dovrà fare un ricambio generazionale nel bel mezzo di partite decisive, perché l’Italia si trova nella situazione di non poter sbagliare più. Tagliato Jorginho, Spalletti punterà sin da subito su altri calciatori in mediana al su posto”.

