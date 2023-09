“L’Inter la più forte, la Juventus può vincere il titolo…” Massimo Mauro snobba completamente il Napoli!

Massimo Mauro, ex centrocampista di Napoli e Juventus, per anni commentatore tecnico ed opinionista della redazione di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport.

“Griglia Scudetto? L’Inter – ha ammesso Mauro – la metterei un gradino sopra rispetto a tutte le altre formazioni, avendo qualcosa in più in termini di organico”. La squadra di Simone Inzaghi, insomma, parte avvantaggiata nella corsa al titolo, secondo l’ex calciatore.

Mauro ha poi aggiunto:

“La Juventus con quella rosa può e deve lottare per lo scudetto. Sarebbe grave se giocasse male come l’anno scorso. Dalle prime tre partite il copione sembra diverso e sembra quello ideale per provare a vincere o almeno per invogliare i tifosi a tornare allo stadio”.

Nessuno accenno al Napoli, quindi, da parte di Massimo Mauro: una semplice dimenticanza o qualcosa di voluto? Sta di fatto che gli azzurri sono campioni in carica ed hanno cambiato poco rispetto alla scorsa stagione. Basterà per vincere di nuovo? Al tempo l’ardua sentenza.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati