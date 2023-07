Pjanic: Con Osimhen il Napoli può rivincere lo scudetto!

L’ex centrocampista di Roma e Juventus, Miralem Pjanic, attualmente in forze allo Sharjah, attraverso la Gazzetta dello Sport, analizza il campionato italiano.

Si passa prima al tema allenatori del Napoli, con cui l’ex blaugrana ha lavorato. Proprio con il tecnico francese, Pjanic ha vissuto i momenti migliori. Questo il suo pensiero:

“Garcia gioca con il 433, una scelta di continuità dopo Spalletti, che comunque resta una perdita importante.

Rudi ama imporre il proprio gioco, in Italia e in Europa ha sempre ottenuto ottimi risultati. Garcia ha molte qualità ed è abile a gestire il gruppo”

Anche per il bosniaco, tutto ruota intorno ad un nome:

“Se resta Osimhen, il Napoli può rivincere lo scudetto”

È una fase dell’anno in cui le squadre sono in una fase embrionale, per avere un quadro completo ci vorrà del tempo. Per Pjanic le favorite saranno sempre, le stesse squadre:

“Aspettiamo fine agosto. I club italiani non stanno facendo un mercato aggressivo, prima hanno l’esigenza di vendere. La lotta scudetto sarà la solita. Napoli, Juventus, Milan ed Inter. Nerazzurri e rossoneri stanno cambiando parecchio, vedremo..”

Parla anche di Giuntoli, del suo passaggio in bianconero:

“È un grandissimo professionista. Quando giocavo in Italia, di Giuntoli si parlava poco, ma poi al Napoli arrivavano sempre giocatori semisconosciuti, ma di talento. Questo dimostra la sua bravura, sarà di aiuto per Allegri”

Infine il trasferimento in Arabia Saudita, l’esplosione di questo mondo, non sorprende il centrocampista:

“Non sono stupito dello sviluppo arabo. Negli ultimi anni hanno ospitato tante Supercoppe, sia italiane che spagnole. C’è tanta passione per il calcio, il campionato è valido, non come pensano in tanti. Ho parlato con Ronaldo, lui è sicuro che in futuro, diventerà uno dei principali tornei mondiali”

Ovviamente parla chi vive in terra saudita, ma è indubbio che il fenomeno arabo, continuerà ad espandersi nei prossimi anni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati