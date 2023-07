Napoli-Anaune, L’ amichevole che apre l’era Garcia! Appuntamento alle ore 18

Continua la preparazione del Napoli a Dimaro, gli azzurri affronteranno due amichevoli per testare la condizione in vista dell’inizio della prossima stagione. La prima è contro una squadra locale, già affrontata la scorsa estate e sconfitta 10-0 con Kvaratskhelia e Politano in grande spolvero. Il match Napoli-Anaune si gioca giovedì 20 luglio alle ore 18 nello stadio comunale di Dimaro. La squadra di Rudi Garcia rientrerà poi in campo il 24 luglio contro la Spal, club appena retrocesso in Serie C.

Dove vedere Napoli-Anaune Val di Non in tv e streaming

Il match sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport Calcio ed in streaming su SkyGo e NowTv.

Il secondo match, che si giocherà contro la Spal, si terrà invece lunedì 24 luglio, sempre alle ore 18 e sempre in diretta televisiva su SKY Sport.

Per i tifosi del Napoli, abbonati a SKY, una doppia buona notizia. Si potranno quindi vedere i primi spunti della squadra allenata da Rudi Garcia.

