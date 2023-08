Osimhen in Arabia Saudita? Ma che…Lui e’ felice e vuol vincere qui!

Victor Osimhen, capocannoniere dell’ultimo campionato italiano di Serie A, è felice a Napoli e non spinge per andare via, anzi. C’è un accordo di massima per il rinnovo e il giocatore, con ogni probabilità, sarà la punta di diamante della compagine di Rudi Garcia nella nuova annata calcistica. Secondo quanto riporta la redazione sportiva di SKY, non trova grandi conferme la notizia di una presunta offerta da 140 milioni di euro dell’Al Hilal per il centravanti.

Il calciatore non sarebbe attratto dalla prospettiva di andare a giocare in Arabia Saudita e Aurelio De Laurentiis chiederebbe una cifra decisamente più elevata per la cessione di Osimhen (circa 200 milioni). La speranza dei tifosi del Napoli, e naturalmente anche del nuovo allenatore degli azzurri Rudi Garcia, è che l’annuncio circa il rinnovo della punta centrale nigeriana possa arrivare presto, magari prima della fine del ritiro in quel di Castel di Sangro.

