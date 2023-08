La rincorsa del Napoli al sostituto di Kim è una caccia continua. Un affannarsi quasi spasmodico, con obiettivi che si aggiornano continuamente. Tra idee stimolanti, ma al momento difficilmente raggiungibili, controindicazioni all’eventuale acquisto e istruzioni per l’uso tecnico-tattico che dovrà poi farne Garcia, inserendo nel gioco degli azzurri il nuovo difensore.

Dopo un’attenta valutazione fatta insieme all’allenatore francese, sono rimasti tre i nomi al vaglio della società partenopea per la maglia di centrale, destinato ad affiancare (presumibilmente…) Rrahmani, che meglio sposano le esigenze economiche con quelle della squadra. Tutti, per motivi diversi, rappresentano ancora l’attualità, invece che essere già storia: Danso, Mavropanos e Todibo.

Non è mai tramontata l’idea di inizio estate, ossia mettere in piedi un’operazione con il Lens per Danso (24 anni, 25 a settembre). Magari l’austriaco è la prima scelta, ma rimane complicato arrivarci a causa di una valutazione ritenuta eccessiva dal Napoli. Che non vorrebbe investire gran parte dei 50 milioni incassati dalla cessione del coreano. A quanto filtra dalle segrete stanze di Castelvolturno, infatti, pare che a Mauro Meluso sia stata imposto dalla proprietà un budget da non sforare assolutamente.

Quindi, ventidue milioni di euro sono tornati ad essere una soglia invalicabile per il diesse. Per questo motivo si sono riattivati i contatti sull’asse con Stoccarda. Si sta rivalutando la candidatura di Konstantinos Mavropanos (25 anni). Anche se è segnalata in forte rialzo nelle ultime ore l’idea Jean-Claire Todibo (23 anni) del Nizza. Non esattamente un inedito, il suo accostamento al Napoli.

Insomma, all’ombra del Vesuvio sono in piena fase di valutazione. Garcia avrà il suo rinforzo. Ma ormai si è capito che dovrebbe essere un investimenti in prospettiva.

