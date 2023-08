Novità dal Messico: offerta troppa bassa per Lozano.

Dal Messico: offerta troppa bassa per Lozano. Questa l’ultima notizia, che arriva direttamente oltre oceano. Secondo quanto riportato dal giornalista Kery Ruiz, giornalista messicano, direttamente sul suo profilo twitter, il Los Angeles FC ha trovato l’accordo con Hirving Lozano.

Il numero 11 azzurro andrebbe a guadagnare 5,5 milioni di euro a stagione, con un contratto triennale. La società americana valuta, però, il calciatore 15 milioni di euro. Un offerta che De Laurentiis non accetta, in quanto ritiene il valore del cartellino del messicano, tra i 25 e i 20 milioni, non di meno.

Gli agenti del Chucky sono arrivati a Castel di Sangro, nel frattempo, per chiudere la trattativa con il Napoli. ADL però è irremovibile, a meno di venti milioni, Lozano non si muove. La questione proseguirà solamente nel caso, il Los Angeles alzasse l’offerta.

Nel frattempo il giocatore è apparso sereno in allenamento, completamente recuperato dall’infortunio, sorridente e scherzoso con i compagni.

Nell’amichevole di domani, contro il Girona, dovrebbe esserci spazio anche per lui. Se così non fosse, saremmo veramente ad un caso, di giocatore fuori rosa. A meno che, Hirving non accetti una decurtazione dell’ingaggio. Attualmente guadagna 4,5 milioni a stagione, una somma fuori badget per il Napoli, così come per cio’ che riguarda Zielinski. Come disse De Laurentiis ultimamente: vedremo chi ama veramente Napoli. Questo è il momento di decidere, o il guadagno o la competitività. Gli americani offrono un ingaggio da top player per Lozano, ma il campionato americano è veramente poca cosa, rispetto ai campionati europei.

La parola ora passa al giocatore, su cosa ritiene più importante per lui. Di certo la questione andrà chiusa in pochi giorni, soprattutto per permettere al Napoli, di trovare un sostituto all’altezza.

