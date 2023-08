De Laurentiis la butta lì: “Una scugnizzeria al Collana!”

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, starebbe pensando di instaurare una Scugnizzeria allo stadio Collana del Vomero, in stile Cantera del Barcellona. Ne parla l’edizione odierna de Il Mattino:

“Una scugnizzeria al Collana è una idea che De Laurentiis accarezza da tempo. Del resto, il legame tra il presidente della Regione De Luca e quello del Napoli De Laurentiis è molto forte. Tre mesi per i bandi gara e un anno per i lavori. Il nuovo progetto prevede la creazione di dieci nuove palestre, un campo di basket e una pista di pattinaggio, oltre alla piscina coperta, i cui lavori di adeguamento e risanamento sono già in corso”.

“Con la copertura totale delle tribune dello stadio, sia dal lato di Vico Acitillo (prevista la demolizione e ricostruzione) che dal lato Quattro Giornate, sono previsti parcheggi interrati per 222 posti auto in un territorio, come quello della V municipalità, nel quale persiste da tempo un problema di spazi per la sosta”.

“Per quanto riguarda il campo e la pista di atletica leggera è programmata la realizzazione di una nuova illuminazione a Led posta sulle tribune che permetterà di aumentare l’attrattiva della struttura, incrementare il comfort visivo e il benessere degli atleti con un fascio luminoso uniforme e privo di abbagliamento”, riferisce il quotidiano

