Mercato Napoli: “Per Osimhen c’e’ grande Ottimismo, Lozano verso l’ addio…”

Il giornalista Francesco Modugno ha fatto il punto della situazione del mercato, in casa Napoli direttamente dal ritiro di Castel di Sangro a Sky Sport, parlando delle situazioni di Osimhen e Lozano.

“Roberto Calenda, agente di Osimhen, è ormai di casa nel ritiro del Napoli. Oggi è andato in scena il sesto faccia a faccia con De Laurentiis da Dimaro in avanti. Un incontro definito positivo. La sensazione è che ci sia sempre più fiducia e ottimismo per trovare un accordo che al momento però non c’è. Bisogna trovare una sintesi economica tra quanto chiede il procuratore del calciatore e quanto chiede la società soprattutto sulla famosa clausola rescissoria. Ma c’è ottimismo, c’è fiducia e la sensazione è che il rinnovo si farà perché tutte le parti voglio andare avanti insieme e non c’è fretta perché il giocatore ha altri due anni di contratto.“

Lozano verso l’addio?

“Diverso il discorso per Lozano perché lì bisogna fare in fretta per l’offerta proveniente dalla MLS, da parte del Los Angeles FC. Il mercato in America chiuderà quando in Italia saranno le 6 del mattino di giovedì 3 agosto, quindi tra non molte ore. Ci sono i margini per una trattativa ma i tempi sono molto stretti con le parti che si stanno muovendo in maniera frenetica per arrivare ad un accordo. Il rinnovo comunque resta difficile con il contratto attualmente in scadenza nel 2024“

