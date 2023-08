Il futuro di Gaetano Castrovilli potrebbe incrociarsi con le esigenze del Napoli, a caccia di rinforzi per la mediana.

In effetti, il prolungamento del rapporto con la Fiorentina, in scadenza il 30 giugno 2024, non è mai stato così lontano. Considerando la distanza siderale che s’è creata tra la Viola ed il centrocampista, appare assai improbabile possa concretizzarsi il rinnovo.

L’incolmabile distanza economica tra domanda e offerta, piuttosto che la durata del nuovo contratto, allontana dunque Castrovilli dalla permanenza sulle sponde dell’Arno.

La sensazione quindi che possa ascoltare le proposte di altri club sembra concretissima. Le ultime indiscrezioni provenienti dai “soliti noti” in faccende di mercato lo associano alla voglia di provare una esperienza in Premier League, dove c’è qualche club che ha manifestato un certo interesse nei suoi confronti.

In Italia, invece, solo il Napoli vorrebbe intavolare una trattativa con la società gigliata, provando a imbastire uno scambio con Diego Demme, mentre le altre pretendenti in Serie A preferiscano aspettare che Castrovilli vada a scadenza, prendendolo poi a parametro zero.

