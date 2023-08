Koopmeiners: c’è il si del giocatore.

Koopmeiners c’e’ il si del calciatore.

La data del 12 Agosto, dichiarata da De Laurentiis si avvicina e il mercato partenopeo, inizia a prendere un’accelerazione importante.

Mentre Piotr Zielinski tentenna sul rinnovo, complice le sirene arabe, Ten Koopmeiners ha trovato l’accordo economico con la società campana.

Per Il Mattino l’incontro tra le due parti: Napoli-entourage dell’olandese, sarebbe andato a buon fine.

La parte più difficile è ora, trovare l’intesa con l’Atalanta. La dea in ogni caso sta per chiudere l’acquisto di De Ketelaere, proprio per non farsi trovare spiazzata, in caso di partenza di Koopmeiners. Per il belga la società bergamasca dovrà spendere una cifra intorno ai 25 milioni, che recupererebbe dalla cessione dell’olandese.

La prima operazione da risolvere resta quella di Zielinski, prima di sferrare l’attacco all’Atalanta.

La moglie del polacco ha lanciato un messaggio social, che lascia intuire una probabile partenza della coppia. Nello specifico, Laura Slowiak ha pubblicato sul proprio profilo instagram, una storia di un utente che salutava Zielinski. La possibilità che il centrocampista azzurro, accetti l’offerta araba è molto concreta. Tesi avvalorata anche dal tecnico Garcia, che nell’amichevole giocata ieri, contro l’Ausburg, lascia Piotr fuori, parlando di infortuni di mercato.

Resta il buon rapporto tra Percassi e De Laurentiis, che potrebbe aprire alla trattativa. Il Patron azzurro quindici giorni fa ha strappato, dal presidente dell’Atalanta, la promessa di una corsia preferenziale, nel caso gli orobici decidessero di cedere Koopmeiners.

L’offerta da 30 milioni stanziata dai partenopei però, non basta a soddisfare le pretese degli atalantini. La somma richiesta per cedere al proprio gioiellino, deve essere più vicina ai 40.

Il Napoli è fiducioso, forte dell’accordo con il calciatore. Le prossime giornate saranno molto calde, in casa azzurra, dopo Natan , le sorprese non mancheranno.

