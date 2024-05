Il Napoli Cala il Sipario dello Scempio Annunciato! Un’analisi forse dura, ma certificata ed onesta per una stagione che al termine la gara di Udine, pareggiata dai friulani all’ ultimo secondo, mette fine ad uno scempio di onniscienza presidenziale, mostrando un’approssimazione autolesionista ed un quadro futuro che certamente non promette nulla di buono, se si pensa soprattutto che non sono più consentiti errori, vista la stagione da Tsunami vissuta nel post-scudetto!

Al Bluenergy Stadium si è assistiti ad uno spettacolo che niente aveva a che vedere con il calcio,una squadra senza attributi dove in alcuni si palesava l’ assenza di testa e con valigie già pronte e lontano da Napoli, nel primo tempo addirittura vi era difficoltà a rimaner svegli, poi la ripresa sembrava…ma alla fine era solo una meteora in un campo di lacrime, dove solo due tiri in 95 minuti erano il misero bottino di un gruppo tricolore, tracimato definitivamente nello stadio che un anno prima lo proclamo Campione!

Manca poco alla fine di un vero e proprio calvario perpetrato verso i sostenitori azzurri, una storia mai vista negli annali del calcio, dove si è palesato il peggio del peggio, inatteso quanto 9indecoroso dll’ inizio alla fine della stagione, con una approssimazione gestionale che neanche in terza categoria si palesa in maniera cosi esponenziale. Ma ormai il dado e tratto, si spera che la lezione sia servita, e che il detto antico La mamma degli ignoranti e sempre incinta, non sia presente nella volontà di chi ne ignora, volutamente, il disastro creato con il rischio che diventi dannoso al club già a partire dal futuro prossimo!

Il Napoli che rivince ? Illusi…!

Il Napoli che rivince il Campionato? Illusi…! Queste le dichiarazioni al termine della presentazione del film Scudetto Sarò con te, rilasciate dal patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, ai cronisti presenti. Gli va dato atto però che ha mantenuto la parola su quanto dichiarato, era da Illusi immaginare di poter ripetere tutto ciò che di bello si era visto l’anno precedente. Fu proprio lui sommo profeta quando in Maradona in festa dichiarò di voler vincere la Champions, vincere e ancora vincere, con lo sguardo rivolto al sig. Giuntoli ed a mister Spalletti, già in partenza per altri lidi! i quali rimasero esterrefatti da tali dichiarazioni forse perché’ a conoscenza di fatti estranei alla pubblica piazza!

Resta da capire però, quanta illusione possa esserci nella certezza di colui che crede d’esser ciò che non è! Ed i fatti raccontano che l’illusionista e stato sconfitto da sé stesso, dal suo smisurato ego, e dalla onnipotenza sfrenata che ha collassato non solo la gioia’ e la passione dei tifosi, ma anche dato adito ad una stagione, fatta di chiacchiere ed approssimazione, dove ancora oggi si mostrano palesi i segni tangibili della fallimentare gestione post-scudetto!

Si dice, e per il Napoli sembra un imperativo, nel doman non ve’ certezza… Se poi aggiungiamo i tanti annunci di vittoria, per poi trovarsi disillusi e sconfitti, si capisce quanto sia flebile la fiammella di fiducia nei confronti della proprietà. Non occorrono banditori, ma programmi seri atti a rafforzare ciò che manca come il pane, occorrono strutture ed investimenti reali e non da cinema oppure virtuali, un progetto degno di questo nome che sia segno di svolta e non certo illusione!

Chiudo rispondendo a chi via etere sottolinea che non basta più il secondo posto, se ciò rispondesse al vero, mi domando perché’ per nove stagioni consecutive si è guardato la vetta più alta ma la fede era li fiera e compatta. Forse e un male voler essere primi? Allora siamo colpevoli in tanti, visto che l’illusionista, non solo ha taroccato il presente, ma è stato capace di attirar su di sé alcuni untori, sol perché’ troppo a contatto con tavoli di alberghi e pasta e fagioli! L’auspicio e che il futuro porti meditazione sia per il peccato ma soprattutto al peccatore, visto che in ballo non ci sono chiacchiere, ma l’intellettuale onestà!

