Calzona: “Annata deludente”

Ennesima delusione alla Dacia Arena, per il Napoli, un pareggio negli ultimi minuti della partita, lascia ancora molto amaro in bocca.

Mister Calzona al termine del match, esprime la sua delusione:

“Nel primo tempo siamo stati macchinosi. Siamo andati poco in profondità, nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ci siamo mossi di più, abbiamo creato delle occasioni. Peccato perché è la terza partita, che nel finale ci manca la vittoria”

Il Napoli ha sofferto la fisicità friulana, il tecnico azzurro condivide questo tipo di analisi, negli studi di DAZN:

“Chiaro che quando la partita si sporca, non è il nostro campo. Per questo chiedevo di fare un possesso lontano dalla nostra porta, sapevo che con la loro fisicità ci avrebbero messo in difficoltà. Abbiamo fatto un po’ di caos, noi siamo una squadra pulita, dobbiamo evitare di trovarci in queste situazioni”

Partita che andava chiusa prima, troppi gol subiti dagli azzurri, non lasciano mai tranquilli nei finali di gara:

“Dovevamo fare il secondo gol, perché in questa stagione subiamo sempre una rete. Siamo mancati nell’uno contro uno, dovevamo muovere la linea, soprattutto nel primo tempo non l’abbiamo fatto. Pensavo che potevamo fare meglio, il futuro non lo conosco, avevamo le qualità per fare meglio, un’annata deludente, disgraziata, però dobbiamo chiudere bene la stagione”

Infine un pensiero del tecnico partenopeo, sul suo futuro, sulle voci che lo vorrebbero comunque a Napoli, anche con un altro allenatore:

“A me non è stato proposto nulla. Credo che se il Napoli prenderà un allenatore, porterà il suo staff, come è giusto che sia, penso sia improponibile una possibilità del genere”

Chiude così, mister Calzona, per ciò che riguarda il suo futuro a Napoli, il presente è ancora più deludente.