Del Genio e sicuro: “Pesante piu’ assenza Kalulu che Osimhen!”

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il noto giornalista ha detto la sua sulla sfida al Milan e sull’utilizzo di Simeone al posto dell’infortunato Osimhen.

Di seguito ecco le dichiarazioni di Del Genio: “Avere più soluzioni di gioco è fondamentale. Contro il Milan sarebbe stato utile lanciare la palla lunga per Osimhen ma questo non potrà accadere. Con Raspadori e Simeone il Napoli potrà però giocare in altri due modi totalmente differenti. Spalletti è affascinato dall’inserire il Cholito a pochi minuti dalla fine, per lui, l’argentino è incisivo e dominante negli ultimi minuti ma Raspadori non gioca da mesi. Quindi credo che il 18 partirà dal primo minuto. Da notare però come anche il Milan non avrà il suo miglior marcatore ovvero Kalulu. Giocando con la difesa a tre il Milan non concedeva tanto ma creava pochissimo. Un calciatore come Leao doveva tornare a centrocampo per recuperare qualche pallone utile”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati