Champions League: svelati gli arbitri di Inter e Napoli

La UEFA ha ufficializzato le terne arbitrali per il turno di martedì di Champions League. Le gare saranno valide per la terza giornata e vedrà sia il Napoli che l’Inter scendere in campo. I campioni d’Italia saranno impegnati contro l’Union Berlino al Maradona, mentre i vice campioni d’Europa contro il Salisburgo. François Letexier è stato designato per dirigere Inter–Salisburgo in programma alle 18.45 a San Siro. Gli assistenti del francese sono Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, con Jérémy Stinat come quarto uomo. In sala VAR c’è Jérome Brisard, e all’AVAR Benoit Millot. L’altra sfida del girone sarà tra il Benfica e la Real Sociedad. In classifica l’Inter e la squadra spagnola hanno 4 punti, mentre il Salisburgo 3 e fanalino di coda il Benfica a 0.

Irfan Peljto è stato designato per dirigere Napoli-Union Berlino. I suoi collaboratori saranno Senad Ibrisimbegovic e Davor Beljo. Quarto uomo Dragan Petrovic mentre al Var ci sarà l’olandese Pol van Boekel e all’AVAR Piotr Lasyk. L’altra sfida del girone vedrà il Real Madrid giocare contro lo Sporting Braga. In classifica gli spagnoli sono a punteggio pieno davanti a Napoli e Sporting Braga. Fanalino di coda l’Union Berlino.

