Champions League, si parte! Oggi in campo Lazio e Milan: ecco il programma completo

Riparte la Champions League, riparte la caccia al trofeo per club più ambito al mondo che vede come campione uscente il Manchester City di Pep Guardiola. Due slot di partite a partire dalle 18.45 per poi proseguire alle 21 con il resto del calendario di questo di 19 dicembre.

Il Milan aprirà subito le danze a San Siro contro l’ambizioso Newcastle dell’ex Tonali che, scherzo del destino, inaugurerà l’avventura con i MagPies proprio contro i Rossoneri. La squadra di Pioli è chiamata ad una risposta importante dopo il fragoroso tonfo nel derby di Milano: l’1-5 subito contro l’Inter ha di colpo cancellato tutte le certezze di Leao e compagni.

Alle 20.45 sarà il turno della Lazio che, in ritardo in campionato con soli tre punti all’attivo, dovrà vedersela con lo spigoloso Atletico Madrid del “Cholo” Simeone. Una gara non facile per i biancocelesti che avranno a che fare con la testa di serie del girone dopo il 3-1 subito all’Allianz Arena contro la Juventus sabato in campionato. Tra le altre partite, spicca l’esordio del nuovo Paris Saint-Germain di Luis Enrique che ospiterà al Parco dei Principi il Borussia Dortmund.

Champions League, le partite di oggi

18:45 – Milan-Newcastle (Sky, Infinity+)

18:45 – Young Boys-Lipsia (Sky, Infinity+)

21:00 – Barcellona-Antwerp (Sky, Infinity+)

21:00 – Feyenoord-Celtic (Sky, Infinity+)

21:00 – Lazio-Atletico Madrid (Sky, Canale 5, Infinity+)

21:00 – Manchester City-Stella Rossa (Sky, Infinity+)

21:00 – PSG-Borussia Dortmund (Sky, Infinity+)

21:00 – Shakhtar Donetsk-Porto (Sky, Infinity+)

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati