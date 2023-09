PRIMA PAGINA: Corriere dello Sport del 19 Settembre 2023

Buongiorno a tutti i lettori di persemprenapoli.it, vi presentiamo la rassegna stampa di oggi, con la Prima Pagina de il Corriere dello Sport che titola “Sognando Wembley. Via all’avventura in Champions per Milan, Lazio, Inter e Napoli”. Un focus particolare sulle quattro italiane impegnate nella massima competizione europea, con Pioli che affronta l’ex Tonali e Sarri contro Simeone. In ottica corsa scudetto invece, sottolinea come “la Juve senza Europa avrà la squadra più fresca”. E con uno sguardo ai posticipi di Serie A, “Salernitana travolta dal Torino, pari Bologna a Verona”.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati