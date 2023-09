Torna la Champions League, il calendario completo dal 19 settembre

La Champions League, la competizione per club per eccellenza sta per aprire le danze dell’edizione 2023/24. A partire dal 19 settembre, 96 squadre si sfideranno per arrivare alla finale di Wembley e tentare l’impresa di alzare la coppa più bella e affascinante del calcio europeo. Quattro le squadre italiane ai blocchi di partenza, che partiranno con l’intento di ripetere l’exploit dello scorso anno e arrivare il più lontano possibile. Gironi insidiosi, sfide di altissimo livello, la “coppa dalle grandi orecchie” sta per aprire i battenti. Andiamo a vedere il calendario completo:

1^ giornata

19/09

18,45 AC Milan – Newcastle United FC

18,45 BSC Young Boys – RB Leipzig

21 Feyenoord – Celtic FC

21 S.S. Lazio – Club Atlético de Madrid

21 Paris Saint-Germain – Borussia Dortmund

21 Manchester City – FK Crvena zvezda

21 FC Barcelona – Royal Antwerp FC

21 FC Shakhtar Donetsk – FC Porto

20/09

18,45 Galatasaray A.S. – F.C. Copenhagen

18,45 Real Madrid CF – 1. FC Union Berlin

21 FC Bayern München – Manchester United

21 Sevilla FC – RC Lens

21 Arsenal FC – PSV Eindhoven

21 SC Braga – SSC Napoli

21 SL Benfica – FC Salzburg

21 Real Sociedad de Futbol – FC Internazionale Milano



2^ giornata

03/10

18,45 1. FC Union Berlin – SC Braga

18,45 FC Salzburg – Real Sociedad de Futbol

21 Manchester United – Galatasaray AS

21 FC Copenhagen – FC Bavern München

21 RC Lens – ArsenalFC

21 PSV Eindhoven – Sevilla FC

21 SSC Napoli – Real Madrid CF

21 FC Intemazionale Milano – SL Benfica



04/10

18,45 Club Atlético de Madrid – Feyenoord

18,45 Royal Antwerp FC – FC Shakhtar Donetsk

21 Celtic EC – S S Lazio

21 Borussia Dortmund – AC Milan

21 Newcastle United FC – Paris Saint-Germain

21 RB Leipzig – Manchester City

21 FK Crvena zvezda – BSC Young Boys

21 FC Porto – FC Barcelona

3^ giornata

24/10

18,45 Galatasaray A.5. – FC Bayer München

18,45 FC Internazionale Milano – FC Salzburg

21 Manchester United – F.C. Copenhagen

21 Sevilla FC – Arsenal FC

21 RC Lens – PSV Eindhoven

21 SC Braga – Real Madrid CF

21 1. FC Union Berlin – SSC Napoli



25/10

18,45 Fevenoord – S.S. Lazio

18,45 FC Barcelona – CC Shakhtar Donetsk

21 Celtic FC – Club Atlético de Madrid

21 Paris Saint-Germain – AC Milan

21 Newcastle United FC – Borussia Dortmund

21 RB Leipzig – FK Crvena zvezda

21 BSC Young Boys – Manchester City

21 Royal Antwerp FC – FC Porto

4^ giornata

07/11

18,45 Borussia Dortmund – Newcastle United FC

18,45 FC Shakhtar Donetsk – FC Barcelona

21 Club Atlético de Madrid – Celtic FC

21 S.S. Lazio – Feyenoord

21 AC Milan – Paris Saint-Germain

21 Manchester City – BSC Young Boys

21 FK Crvena zvezda – RB Leipzig

21 FC Porto – Royal Antwerp FC

08/11

18,45 SSC Napoli – 1. FC Union Berlin

18,45 Real Sociedad de Futbol – SL Benfica

21 FC Bavern Munchen – Galatasaray A.S.

21 F.C. Copenhagen – Manchester United

21 Arsenal FC – Sevilla FC

21 PSV Eindhoven – RC Lens

21 Real Madrid CF – SC Braga

21 FC Salzburg – FC Internazionale Milano



5^ giornata

28/11

18,45 S.S. Lazio – Celtic FC

18,45 FC Shakhtar Donetsk – Roval Antwerp FC

21 Feyenoord – Club Atlético de Madrid

21 Paris Saint-Germain – Newcastle United EC

21 AC Milan – Borussia Dortmund

21 Manchester City – RB Leipzig

21 BSC Young Boys – FK Crvena zvezda

21 FC Barcelona – FC Porto

29/11

18,45 Galatasaray A.S. – Manchester United

18,45 Sevilla FC – PSV Eindhoven

21 FC Bayern München – F.C. Copenhagen

21 Arsenal FC – RC Lens

21 Real Madrid CF – SSC Napoli

21 SC Braga – 1. FC Union Berlin

21 SL Benfica – FC Internazionale Milano

21 Real Sociedad de Fútbol – FC Salzburg

6^ giornata

12/12:

18,45 RC Lens – Sevilla FC

18,45 PSV Eindhoven – Arsenal FC

21 Manchester United – FC Baver München

21 F.C. Copenhagen – Galatasaray A.S.

21 SSC Napoli – SC Braga

21 1. FC Union Berlin – Real Madrid CF

21 FC Internazionale Milano – Real Sociedad de Fútbol

21 FC Salzburg – SL Benfica

13/12

18,45 RB Leipzig – BSC Young Boys

18,45 FK Crvena zvezda – Manchester City

21 Club Atletico de Madrid – SS. Lazio

21 Celtic FC – Feyenoord

21 Borussia Dortmund – Paris Saint-Germain

21 Newcastle United FC – AC Milan

21 FC Porto – FC Shakhtar Donetsk

21 Royal Antwerp FC – FC Barcelona

