Raspadori vuole giocare da punta. Lo ha detto a chiare note, lo ha fatto vedere in campo con la Nazionale. Si vede in quel ruolo, ora che Spalletti gli ha dato anche la 10 azzurra, una maglia che da sempre, indossano gli attaccanti.

La prestazione contro l’Ucraina è piaciuta, gli è mancato il gol, ma ha mostrato che in quella posizione in campo, si muove più a suo agio.

Giacomo Raspadori ai microfoni di Sky, conferma questa tesi:

“Ringrazio tutti per i complimenti. Ho un modo diverso di interpretare il ruolo di attaccante, ma è dove mi sento naturale e dove mi trovo a mio agio. Sono felice di aver giocato in questo ruolo e della vittoria, che è stata davvero importante”

Messaggio cifrato, neanche troppo, per Rudi Garcia, che lo ha impiegato in queste prime uscite, da esterno.

Il numero dieci dell’Italia parla invece del CT, un rapporto con Spalletti che prosegue, dopo le magie dello scorso anno:

“Il Mister si fida di me e Di Lorenzo. Ce l’ha fatto capire subito, in conferenza stampa ha scherzato, dicendo che ora per la prima volta, può scegliere lui i giocatori. Abbiamo lavorato tanto in questi giorni, lui cerca con grande passione e voglia, di trasmettere quello che pensa. Noi ci siamo messi a disposizione e abbiamo preparato molto bene, questa partita”

Parole d’amore e non poteva essere altrimenti, di Raspadori, per il suo vecchio allenatore. A Napoli però, ora c’è un altro tecnico, che per trovare spazio a Jack, dovrà apportare delle modifiche.

A Genova mancherà Politano e già da qui, si capiranno le idee di Garcia quali sono. Lindstrom, Elmas o Raspadori si giocheranno questa maglia, ma l’ex Sassuolo non vuole fare l’esterno, bensì giocare più davanti alla porta.

Impensabile togliere il posto ad Osimhen, più plausibile prevedere un cambio di modulo, per trovare spazio a Raspadori.

Il Napoli ha investito molto su di lui e De Laurentiis, non vuole di certo depauperare il valore del ragazzo.

Questa sarà una delle domande principali per il tecnico francese, nella conferenza pre Genoa. Da ciò che risponderà capiremo, se il messaggio di Giacomo Raspadori, avrà fatto breccia nelle idee di Garcia.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati