Calciomercato: Kvaratskhelia “Vuole” il Psg, Anzi il Procuratore! Avevamo lasciato il caso Di Lorenzo, dove molti son convinti che ci sia un ripensamento (Io personalmente non lo vedo!)…, ed ecco che si ricomincia con Kvara, meglio dire, il procuratore del calciatore (Che e’ lo stesso!) Mamuka Jugeli ed il papà, come se non bastasse, del Georgiano, Badri Kvaratskhelia… Affari di famiglia insomma!

Mi domando, quando 2 anni fa, questo illustre sconosciuto calciatore Georgiano, pescato per caso nel lago Rista, situato nel Caucaso, e salito alla ribalta grazie al Napoli, con il quale ha vinto il titolo iridato, ma successivamente è stato anche protagonista di una stagione pessima, complice anche la società come già asserito in precedenza, oggi con la regia del procuratore (e del padre), si sente in diritto di chiedere un aumento d’ ingaggio sol perché’ il suo manager trova il club, Psg, disposto ad offrire 8 milioni circa senza dimenticare le commissioni faraoniche che ne percepirebbe lo stesso Jugeli!…Ma questo e oggi il calcio

Chiaro che tutto parte dal contratto di Osimhen, che il Napoli deve assolutamente vendere per non ripetere l’errore dello scorso anno! infatti è risultato il solo ad avere un ingaggio monstre, tutto per la clausola! mentre ad altri fu proposto rinnovo ribasso, altro errore dopo una vittoria tanto attesa! Dunque errori su errori, siamo tutti d’accordo!

Calciomercato: Errare e’ umano…Ma Prigionieri mai!

Però, e non credo si offenda nessuno, la domanda da porsi e la seguente, che valenza hanno i contratti nel calcio? A questo punto sembra una equivalenza pari allo zero! Si rinnova a certe cifre oppure il calciatore e scontento? Molti disoccupati gradirebbero essere scontenti come loro! E pare che a fine mese il Napoli garantisca gli emolumenti corposi pattuiti, giusto? Se fossi io il patron, li manderei in tribuna per tutta la durata del contratto!

Visto che alla firma non avevano alcuna pistola puntata contro, mi sembra giusto anche questo no? La scelta migliore e privarsene, anzi, bandirei i contratti a lungo termine e li farei di durata biennale, con quota fissa e bonus se si vince. viceversa malus e decurtamento dell’ingaggio se il rendimento non è stato all’altezza…cosa ne dite? Rinnovabili prima con la societa’ di appartenenza!

Io mi rifaccio alle parole del primo procuratore, Mario Giuffredi(I contratti non hanno valore!) una disistima totale sul piano personale, che parlava di spogliatoio di scontenti (Quindi anche i suoi assistiti immagino!) ebbene, la società si liberasse di tali ometti, compresa se stessa, tacendo e lasciando lavorare Manna e Conte dopo i disastri causati la scorsa stagione! Rimodellando e rimpinguando la rosa di facce sorridenti e vogliose di vestire l’azzurro!

Prenotando celermente lil rapido Torino-Parigi (E non solo!) consentendo l’ incasso di commissioni e ritrovati sorrisi ai due procuratori (Jugeli e Giuffredi, oltre che a Papà Kvincha) con la promessa di smetterla di baciare maglie o parlare tanto per alitare aria. Questo calcio, senza bandiere e senza dignità, rischia di far perdere anche la passione della gente ( Il vero indotto del pallone!)

Antonioi Conte ha riportato i tifosi partenopei a dimenticare ciò che è stato, allora che facesse l’ultimo step…Un bel fiocchetto, con pagamento annesso all’ incasso Napoli, buona fortuna …È scudammace ‘ o’ passato!…Vota Antonio

https://www.persemprenapoli.it