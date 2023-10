Biglietti Napoli-Milan: prezzi, dove e quando acquistarli

Lunedì a partire dalle ore 12:00 saranno in vendita i biglietti per Napoli-Milan, prossimo impegno casalingo della squadra partenopea. C’è fermento tra i tifosi, che attendono con ansia di potersi accaparrare un tagliando il big match contro i rossoneri, in programma il 29 ottobre alle 20:45.

Il club azzurro ha pubblicato attraverso il proprio sito ufficiale tutte le informazioni riguardanti l’acquisto dei tagliandi. La vendita dei biglietti si articolerà in due fasi: la prima, riservata esclusivamente ai titolari di Fidelity Card. I possessori non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario, ma anche acquistare il biglietto a un prezzo scontato. La seconda fase, sarà invece aperta a tutti liberamente.

I prezzi dei biglietti

Curve Inferiori: 30 euro (Prelazione Fidelity) – 35 euro (Vendita Libera)

Curve Superiori: 45 euro (Prelazione Fidelity) – 50 euro (Vendita Libera)

Distinti Inferiori: 55 euro (Prelazione Fidelity) – 60 euro (Vendita Libera)

Distinti Superiori: 75 euro (Prelazione Fidelity) – 85 euro (Vendita Libera)

Tribuna Nisida: 95 euro (Prelazione Fidelity) – 110 euro (Vendita Libera)

Tribuna Posillipo: 150 euro (Prelazione Fidelity) – 165 euro (Vendita Libera)

Inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti con tariffe dedicate per tutti gli Under14 (tutti i nati dopo il 29 ottobre 2009) e per tutti gli Over 65 (tutti i nati prima del 29 ottobre 1958) nei settori di Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo. Di seguito i prezzi:

Tribuna Nisida: 65 euro (Prelazione Fidelity Under 14) – 75 euro (Vendita Libera Under 14)

Tribuna Posillipo: 105 euro (Prelazione Fidelity Under 14) – 115 euro (Vendita Libera Under 14)

Tribuna Nisida: 80 euro (Prelazione Fidelity Over 65) – 95 euro (Vendita Libera Over 65)

Tribuna Posillipo: 130 euro (Prelazione Fidelity Over 65) – 140 euro (Vendita Libera Over 65)

