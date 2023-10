Cristian Bucchi ha lastricato la sua carriera da un mucchio di gol: l’exploit dell’esordio in Serie A, dopo il limbo nei Dilettanti come dura gavetta. Quindi un inaspettato appuntamento col destino, simile all’asteroide che nessuno vede arrivare, gli cade improvvisamente tra capo e collo. Un dolore immenso, a livello personale, che lo mette emotivamente a dura prova. E dal quale faticherà terribilmente a riprendersi. Continuando a fare su e giù tra Serie A e cadetteria. Un’altalena che non gli ha impedito di farsi temere, ogni qual volta si affacciava in area di rigore, da portieri e difensori centrali, a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila.

C’è uno scarto tra la realtà romana, dov’è nato il 30 maggio 1977, e le aspettative di Bucchi. I genitori sono di origini marchigiane e quando lui è poco più che un bambino, tornano dalle loro parti. Niente Roma o Lazio nel suo destino giovanile. Accompagnato da una fede incrollabile nelle sue capacità, finisce alla Sambenedettese. Lì riesce a conciliare scuola e calcio. E quando il club fallisce, bada al sodo e va addirittura in Promozione. Inconsapevole di essere una bomba sul punto di deflagrare. Nella Settempeda di San Severino Marche, infatti, stravolge ogni previsione, esplodendo a suon di gol, che portano la squadra in Eccellenza. Alla fine sarà un biennio da 52 reti in 58 partite.

Gaucci, folclore e competenza

Il suo modo di interpretare il ruolo, un centravanti in grado di associarsi ai compagni, con punte di egoismo che lo rendono difficilmente marcabile negli ultimi sedici metri, anche grazie ad una certa fisicità – è alto un metro e 86 centimetri per 79 chilogrammi -, bastano a convincere Ermanno Pieroni e Luciano Gaucci. Diesse e pàtron del Perugia, vista la facilità con cui Bucchi la butta dentro, fanno un’operazione apparentemente rischiosissima, portandolo in Serie A direttamente dall’Eccellenza.

“Il presidente, solo in apparenza folcloristico, ascoltando anche i suggerimenti del direttore, grande conoscitore di cose calcistiche, faceva investimenti in prospettiva. Il principio era che se non andavi bene per la A, comunque potevi essere ricollocato tra i vari club di cui Gaucci era proprietario. L’allenatore era Ilario Castagner, in attacco, tra gli altri, Milan Rapaic, Alessandro Melli e Sandro Tovalieri, che l’anno prima aveva fatto le fortune della squadra. Forse per questo, nelle amichevoli estive, giocavo poco. Eppure, le volte che subentravo, segnavo puntualmente. Al punto che Gaucci volle conoscermi di persona. Peccato che al primo incontro non sapesse neanche chi fossi”.

Il sogno di debuttare si realizza alla terza giornata. Il 27 settembre 1998 al Curi è di scena la Lazio. E Bucchi timbra subito il cartellino tra i professionisti.

“Pensare che alla prima di campionato non venni convocato. Poi ci fu un litigio tra Gaucci e Tovalieri, alla vigilia della trasferta con la Sampdoria. Pareggiamo, ma senza essere pericolosi in attacco. La settima che precede il match con la Lazio, Castagner comincia a provarmi. Quindi, nella partitina del giovedì, mi fa giocare coi titolari. Dopo la rifinitura, mi comunica che sarei stato nell’undici. Onestamente, pensai che fosse matto”.

A Bucchi bastano appena 4’ per impattare con il giusto timing un cross dalla sinistra di Colonnello. Il resto è cronaca, al netto di un Marchegiani nient’affatto impeccabile nell’intervento. La gara termina 2-2, il ricordo rimane indelebile.

“Mi sono avventato sul pallone, dopo lo stacco di testa vidi soltanto la palla andare in porta. Fino a quel momento non mi conosceva nessuno. Mi è cambiata la vita in pochi minuti. Dopo la partita Gaucci venne negli spogliatoi e mi disse che sarei andato in Nazionale”.

Previsione azzeccata: effettivamente, arriva davvero la convocazione, nell’Italia Under 21. Con gli Azzurrini collezionerà 3 gettoni, segnando pure una rete. Insomma, considerando da dov’era partito, la prima annata nella massima serie è più che buona, con un bottino di 5 reti in 27 presenze.

“Era una favola, per chi aveva giocato solamente nei dilettanti. Difficile pure raccontarle certe emozioni. Là ho capito che avrei dovuto accantonare l’università, perchè potevo vivere il calcio come una professione”.

Mazzone come un padre e la mazzata

Ma Gaucci gestisce il Grifone in maniera alquanto bizzarra, nel classico stile di conduzione d’altri tempi, da uomo solo al comando. Costruisce e disfa continuamente la sua creatura attraverso un frenetico viavai di allenatori e giocatori. Malgrado numeri confortanti, l’arrivo in panchina di Carlo Mazzone, oltre alla concorrenza dei neo-acquisti Amoruso dalla Juventus ed il cileno Tapia, suggeriscono a Bucchi di scendere di categoria e accettare il prestito al Vicenza.

“Mazzone mi stimava tantissimo. Lo considero un grandissimo maestro. Mi disse con estrema sincerità che con lui avrei comunque giocato, ma non ero al centro del progetto. Mi consigliò dunque, come un padre premuroso, di scendere di categoria. Per crescere e maturare ulteriormente. Fu una sorta di investitura”.

Effettivamente, in biancorosso, agli ordini di Edy Reja, con i suoi 10 gol, contribuisce alla promozione dei veneti in Serie A, tornando in Umbria da trionfatore (“Sarei restato volentieri a Vicenza, ma ero in comproprietà ed il Perugia investì una discreta somma per riscattarmi”). Gli umbri adesso sono allenati da Serse Cosmi, in attacco c’è ancora Tapia. A completare l’organico, il sudcoreano Ahn ed il giovane Luca Saudati. Bucchi gioca da titolare fisso, nella parte iniziale del campionato.

Poi arriva l’imprevisto, in un momento che sembrava perfetto per la sua esplosione definitiva ai massimi livelli. Assieme al compagno di squadra Salvatore Monaco viene trovato positivo al nandrolone al controllo antidoping, nel post partita con la Lazio, del 14 novembre. Morale della favola: squalifica di un anno.

“È stata per me una parentesi molto dolorosa. Facemmo un lungo percorso di test e controanalisi per certificare la nostra innocenza. La cosa brutta era non poter far nulla per dimostrarlo ed essere scagionati. A distanza di anni, mi chiedo dove eventualmente ci fu una contaminazione dei campioni”.

E’ un duro colpo, che lo costringe a ricominciare quasi da capo; quando la squalifica scade, il Perugia ormai ha deciso di puntare sul greco Vryzas e su Fabio Bazzani.

Per Bucchi si riaprono le porte della cadetteria. La sua carriera riparte dalla Ternana, in cui scalpita una giovane seconda punta di nome Fabrizio Miccoli (“Simbiosi perfetta, ci siamo trovati fuori e dentro il campo…”). Ceduto in prestito, grazie a 9 reti in 28 partite, certifica che i gol li sa ancora fare. Nel 2002 Gaucci lo manda nuovamente in B, al Catania, altro club di sua proprietà. In sei mesi e una girandola di allenatori (“Una instabilità che magari a Perugia ti permetteva comunque di lavorare, mentre era difficile da sostenere in un ambiente focoso come quello catanese…”), riesce a combinare ben poco.

Dramma e progressiva rinascita

Nel gennaio 2003 passa a titolo definitivo al Cagliari. Arriva in Sardegna a caccia del rilancio, ma i rossoblù attraversano un momento complicato. Lo spettro della retrocessione in Serie C incombe sulla squadra di Ventura, nonostante schieri una impressionante batteria di fuoco: Suazo e Mauro Esposito, Cammarata e Langella (“La profondità dell’attacco era clamorosa. Certe partitine erano imbarazzanti per chi doveva marcarci e contrastare tutta quella qualità…”). Al ritorno da una trasferta in terra ligure contro la Sampdoria, si materializza la tragedia, che rende quasi impossibile a Bucchi tornare a concentrarsi sul campo nei mesi successivi. Vedrà poco calcio e molto dolore. Riesce a non crollare. Ma per rialzarsi deve ricominciare altrove.

C’è un motivo per cui questa storia affascina. Sollecita vibrazioni positive, in termini di emozioni. A inizio 2004 Pieroni, passato nel frattempo all’Ancona, si ricorda di Bucchi. Il direttore sportivo dei marchigiani lo riporta in Serie A. Cristian lo ripaga segnando 5 reti.

“Devo tanto a Pieroni, che mi offrì l’opportunità di rimettermi in gioco. Ed a Galeone. Un esteta, calcisticamente geniale. Poco compreso, probabilmente perché non sapeva vendersi. Una persona, prim’ancora che un allenatore, spettacolare. Capitava di perdere una partita, ma lui era comunque soddisfatto dalla prestazione. Sosteneva la teoria dei risultati attraverso il gioco. Capitava che vincessimo speculando, allora lui era scontento”.

Quella salvezza è un’impresa disperata. Infatti, l’Ancona retrocede e poi fallisce. Bucchi è nuovamente alla ricerca di una nuova meta. Lo acquista il Chievo, che subito lo gira in comproprietà all’Ascoli. I bianconeri sono una squadra promettente, l’allena un giovanissimo Marco Giampaolo, di cui si parla un gran bene (“Apparentemente ha un carattere un po’ chiuso, introverso. Complesso da decifrare immediatamente. Così qualcuno fatica a comprenderlo, ma se ha il tempo di lavorare, è un ottimo allenatore, che studia e innova tanto…”). Gli serve un bomber esperto da affiancare a Roberto Colacone (“Compagno e spalla di reparto ideale…”). Con i bianconeri, Cristian rinasce e torna in doppia cifra, segnando 17 reti in 43 presenze.

Trascina i bianconeri in Serie A, ma anche stavolta il destino rema contro. E invece di salire di categoria viene ceduto al Modena, nuovamente in Serie B. Dove le ambizioni non mancano. Ironia della sorte, l’anno prima l’Ascoli aveva battuto i “canarini” all’ultima giornata, estromettendoli dalla post season. Bucchi ritrova Colacone. Soprattutto, conosce Stefano Pioli (“Per me è stato l’allenatore più importante, ha uno spessore umano incredibile. Si preoccupa prima di far star bene i calciatori come persone. E dopo pensa alle cose di campo…”). In Emilia ha l’occasione di confermarsi bomber principe della categoria: con 30 gol (uno nei playoff) in 43 gare e promozione sfiorata. Vince la classifica marcatori e trascina ai playoff la squadra. Che manca la promozione, eliminata dal Mantova in semifinale.

Il rendimento di Bucchi con la maglia del Modena è talmente elevato che si accorgono di lui persino dal Portogallo. Arriva un’allettante offerta del Benfica, che sogna di ricostruire la coppia d’attacco con Miccoli. Tuttavia non se ne fa nulla, perché preferisce sbarcare sotto al Vesuvio.

“Mi sono sentito gratificato per l’offerta del Benefica, che giocava in Champions. C’era stato anche un avvicinamento del Genoa, ma l’ipotesi Napoli mi ha esaltato. Solo il nome valeva la serie A. Un discorso a parte, il calore della gente, l’amore dei tifosi”.

Napoli da coprotagonista

All’epoca i partenopei sono ancora in Serie B, ma la società ricostruita da Aurelio De Laurentiis sta scalando la piramide dell’italico pallone, e punta a diventare un Top Club nel giro di pochi anni. C’è una vecchia conoscenza in panchina, quel Reja che ha già avuto a Vicenza, Catania e Cagliari. In teoria, sinonimo di garanzia. Come vedremo, non andrà proprio così.

In campo poi un gruppo granitico, con meccanismi rodati dall’esperienza in Serie C. In porta Iezzo, difeso da Grava, Paolo Cannavaro e Domizzi. Qualità e quantità nel mezzo, con Bogliacino, Dalla Bona e Montervino.

“Una squadra forte, già costruita per vincere la C, con tanti che conoscevano profondamente il campionato cadetto. Che perciò puntava a salire subito in A. Con giocatori che potevano spostare gli equilibri in qualsiasi momento. Tutti facemmo un mezzo passo indietro, accantonando egoismi e individualità pur di centrare l’obiettivo”.

Bucchi arriva da capocannoniere, acquistato per 3.5 milioni di euro dal Modena, che ne ha riscattato l’intero cartellino dal Chievo. Nondimeno, là davanti c’è comunque da lottare. Per assicurarsi una maglia da titolare, accanto a uno tra De Zerbi e Pià, sgomitando ogni settimana con un veterano del calibro di Pampa Sosa e l’Arciere Calaiò.

“Ci sono attaccanti che devono essere stimolati, messi costantemente in competizione, per far bene. Io ero in quella fase della carriera in cui potevo essere considerato una certezza, in termini realizzativi. Quindi, volevo prendermi interamente la responsabilità della squadra. Sentivo il bisogno di giocare con continuità, piuttosto che saltuariamente. Avevo parlato con franchezza a Pierpaolo Marino e ricevuto diverse rassicurazioni pure dall’allenatore”.

Napoli è una piazza “affettiva”. A Bucchi piace l’idea di conquistare l’affetto di chi è abituato a tifare per i grandi bomber. Consapevole che far bene all’ombra di Partenope significa creare un legame poi difficile da sbrogliare con la città ed i tifosi. Ma alla lunga, nella gestione del parco attaccanti, fu sicuramente un po’ penalizzato.

“Era un’occasione troppo grande. Avrei voluto lasciare il segno. Nel 4-3-1-2 avremmo dovuto giocare con De Zerbi alle spalle delle due punte. Dopo la sconfitta di Piacenza, Reja cominciò a cambiare, ruotando gli uomini. La settimana dopo, per esempio, ad Arezzo non mi schierò. Insomma, mi sono intristito. La mancanza di fiducia totale, sentirsi uno dei tanti, mi ha dato qualche insicurezza. Diciamo che la gestione non è stata in linea con le promesse. Alla fine l’importante è stato vincere. Lì non ha prezzo, si instaura un legame magico con la passione dei napoletani”.

Sebbene non sia facile sopportare il precariato, Bucchi ha le sue occasioni (“Fu bravo Marino a convincermi a non polemizzare. Rinunciai per il bene del gruppo, continuando ad allenarmi con applicazione, dando l’anima anche se utilizzato per pochi minuti…”). Sotto il profilo delle marcature il bottino finale dice 8 reti in campionato. Abbastanza per dare il suo apporto nella promozione in Serie A. Ruolino arricchito pure da altri 3 gol in Coppa Italia. Uno memorabile, nel 3-3 contro la Juventus. Poi clamorosamente eliminata ai rigori.

Ancora Napoli nel destino

Nell’estate 2007 è ceduto al Siena, sempre nella massima serie, a titolo temporaneo. Gioca poco, senza segnare nemmeno un gol. A gennaio il Napoli lo gira al Bologna. Con 19 presenze e 5 reti nella seconda parte di stagione dà una mano anche ai felsinei a ritornare in Serie A. Per Bucchi arriva dunque la seconda promozione consecutiva in 2 anni.

Quindi, ricomincia a girare. Segna ancora qualche rete in B, con Ascoli e Cesena, dove va in prestito. Contribuisce con 4 reti alla promozione in Serie A dei romagnoli, la terza personale nel giro di quattro stagioni.

Per poi tornare a Napoli, nell’estate del 2010. (“In verità, era tutto preparato perché riandassi al Cesena. Avevo fatto il ritiro con quel pensiero. Qualcosa deve essere andato storto, però, e sono rimasto col cerino in mano…”). In attesa di una sistemazione adeguata al mercato di gennaio, viene messo fuori rosa. In ogni caso, a settembre l’infortunio di Cristiano Lucarelli suggerisce alla società di reintegrarlo.

“Mazzarri mi disse che non avrei fatto semplicemente numero, gli servivo per coprire le spalle a Cavani e Lavezzi. In verità, non mi prese mai in considerazione, preferendo avanzare talvolta Hamsik o addirittura schierare in posizione offensiva Zuniga”.

Gli azzurri sono diventati una realtà che punta in alto. Ed in effetti, arriveranno terzi a fine stagione.

“Era una squadra dotata di qualità, personalità e temperamento”.

Ormai siamo quasi ai titoli di coda. A gennaio chiude l’anno con il Pescara, giusto in tempo per segnare il suo ultimo gol in Serie B, contro il Crotone. E’ il 2 aprile 2011. Finita la stagione, rescinde il contratto con il Napoli e annuncia il ritiro. Chiude così, totalizzando complessivamente 11 reti in Serie A e 90 in Serie B, per cominciare una nuova vita da allenatore. Ma questa è un’altra storia…

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati